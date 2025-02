Serie B1: Pallavolo Cabiate ko a Castellanza per 4-0 

Con il campionato di Serie B1 femminile fermo, la Pallavolo Cabiate ha giocato un'utile amichevole al PalaBorsani di Castellanza contro la Gobbo All. Duovolley.

Amichevole in Serie B1

Ieri sera, giovedì 20 febbraio, l'allenamento congiunto disputato su quattro set, molto combattuti ma tutti vinti dalla squadra locale per 25-22, 25-18, 25-18, 25-18. Per la Clerici Auto una buona occasione per mantenere il ritmo partit ae prepararsi al meglio alla prossima sfida di campionato in programma sabato 1 marzo in casa contro Volano.

Classifica girone A

Villa Cortese 42; Savis Volpiano 36; Volano 34; Santena 33; Capo D'Orso Palau 30; Libellula, Focol Legnano 28; Novara 22; Parella 21; Club Italia 16; Don Colleoni 14; Clerici Auto Cabiate, Trentino Energie 13; Chiavenna 6.

Programma del 4° turno di ritorno

Sabato 1 marzo ore 21 Cabiate-Volano, Palau-Santena, Novara-Libellula, Trentino Energie-Legnano, Savis Volpiano-Villa Cortese, Parella-Don Colleoni, Club Italia-Chiavenna.