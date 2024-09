DR2: 5 squadre lariane nel girone Ovest A, ma la Comense si ritira

La Fip Lombardia ha pubblicato la composizione dei sei gironi del campionato regionale di Divisione Regionale 2 2024/25 che vedrà le squadre lariane inserite nel girone Ovest A. La notizia dell'ultima ora, però, è la rinuncia della Pol Comense (sostituita dal Cavaria) e così saranno solo 5 le squadre nostrane iscritte al torneo lombardo di DR2.

DR2, il comunicato ufficiale della Pol. Comense

In data 4 settembre 2024, la Pol. Comense ha comunicato alla Federazione Italiana Pallacanestro Comitato Regionale Lombardo, la rinuncia alla iscrizione al campionato di DR2 senior maschile (ex promozione). Purtroppo la palestra assegnata per svolgere gli allenamenti non è adeguata al livello della competizione, non è agevole per atleti provenienti da fuori città e non è nemmeno omologata FIP, quindi i giocatori della rosa non si sono resi disponibili ad affrontare una stagione sportiva in cui sarebbe stato impossibile prepararsi adeguatamente a quanto un campionato di tale livello richiede. Per evitare di scendere in campo con un netto gap rispetto agli avversari e di compromettere la onorabilità della Comense, la società ha quindi concordato di liberare tutti gli atleti senior e di comunicare la rinuncia al campionato. Per la stagione 24-25 la società proseguirà nel cammino di crescita e sviluppo del settore giovanile e minibasket e proseguirà la collaborazione con la società satellite dell’Olimpia Cadorago, investendo sulla crescita dei ragazzi e delle ragazze che comporranno le prime squadre nei futuri anni.

Girone: Ovest A

047832 LA SPORTIVA GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

007137 PALL. LAVENO VALCUVIA - LAVENO-MOMBELLO (VARESE)

054978 BLACKCOURTH CUCCIAGO BULLS - CUCCIAGO (COMO)

002822 LONATE POZZOLO - LONATE POZZOLO (VARESE)

010542 POL. DAVERIO - DAVERIO (VARESE)

023197 PALL. FIGINO - FIGINO SERENZA (COMO)

000230 PALL. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

028112 MALNATE BASKETBALL - MALNATE (VARESE)

002986 G.S. VILLAGUARDIA - VILLA GUARDIA (COMO)

054730 BOSTO 2016 VARESE - VARESE (VARESE)

051569 ANTONIANA COMO - COMO (COMO)

055685 BASKET SCHOOL CAVARIA CON PREMEZZO - CAVARIA CON PREMEZZO (VARESE)

055540 KAIRE SPORT LURATE CACCIVIO - LURATE CACCIVIO (COMO)

004575 CASSANO MAGNAGO - CASSANO MAGNAGO (VARESE)

Girone: Ovest B

003808 S. GIOVANNI BOSCO - ABBIATEGRASSO (MILANO)

001212 ROZZANO PRO LOCO - ROZZANO (MILANO)

000454 G.S.Q.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

004564 GAMMA SEGRATE - SEGRATE (MILANO)046273 SETTIMO BASKET - SETTIMO MILANESE (MILANO)

051567 VISMARA MILANO - MILANO (MILANO)

044410 BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)

002617 VIRTUS BINASCO - BINASCO (MILANO)

051829 G.S. SAN MARTINO - SAN MARTINO SICCOMARIO (PAVIA)

051838 PRO VIGEVANO PARONA - VIGEVANO (PAVIA)

041112 KOR SAN GIULIANO - SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)

000318 CANOTTIERI MILANO - MILANO (MILANO)

052480 CITTA' DI OPERA - OPERA (MILANO)

038532 JUNIOR BASKET - VIGEVANO (PAVIA

Girone: Centro C

012549 SOUL BASKET - MILANO (MILANO)

023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

010588 AZZURRI NIGUARDESE - MILANO (MILANO)

051068 SCUOLA BASKET MURAT - MILANO (MILANO)

002639 LIBERTAS VANZAGO - VANZAGO (MILANO)

002736 MARCALLO CON CASONE - MARCALLO CON CASONE (MILANO)

052946 SG.Sport Arese - ARESE (MILANO)

023185 BASKET BRUSUGLIO - CORMANO (MILANO)

047897 MOJAZZA - MILANO (MILANO)

003815 BASKET CANEGRATE - CANEGRATE (MILANO)

055157 C. S. GIOVANILE BUSTO GAROLFO - BUSTO GAROLFO (MILANO)

000841 VICTOR RHO - RHO (MILANO)

051641 PALL. BOLLATE GOSS - BOLLATE (MILANO)

001121 ROBUR BASKET SARONNO - SARONNO (VARESE)

Girone: Centro D

050311 BASKET LESMO - LESMO (MONZA BRIANZA)

018157 CM BASKET 84 - CASSINA DE' PECCHI (MILANO)

028157 MASTERS CARATE - CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)

002995 GERARDIANA MONZA - MONZA (MONZA BRIANZA)

001520 BASKET PIOLTELLO - PIOLTELLO (MILANO)

054479 MALASPINA SPORT TEAM - MILANO (MILANO)

018039 NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)

001452 FORZE VIVE INZAGO - INZAGO (MILANO)

051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)

001856 U.S.S.A. NOVA - NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)

051816 PALL. CARUGATE - CARUGATE (MILANO)

012801 TRECELLA CLOVERS - POZZUOLO MARTESANA (MILANO)

052968 SAN ROCCO 2013 SEREGNO - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 - MONZA (MONZA BRIANZA)

Girone: Est E

054619 BASKET PEDRENGO - PEDRENGO (BERGAMO)

042051 BREMBATE SOPRA - BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)

038595 AZZANESE BASKET - AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)

044486 POL. CALUSCHESE - CALUSCO D'ADDA (BERGAMO)

046217 FIORENTE 1946 COLOGNOLA - BERGAMO (BERGAMO)

014104 BASKET 86 TREVIGLIO - CARAVAGGIO (BERGAMO)

044456 PALL. MAFALDA - SPIRANO (BERGAMO)

020608 CENTRO BASKET PESCATE - PESCATE (LECCO)

000461 MANDELLO LARIO - MANDELLO DEL LARIO (LECCO)

000847 VISCONTI BRIGNANO - BRIGNANO GERA D'ADDA (BERGAMO)

008280 BASKET CLUB TIRANO - TIRANO (SONDRIO)

054715 NUOVA PALLACANESTRO DELL ADDA - CASSANO D'ADDA (MILANO)

038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA - CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)

003762 ALMENNO BASKET - ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)

Girone: Est F

100341 ROBUR ET FIDES SOMAGLIA - SOMAGLIA (LODI)

054894 BK SCHOOL OFFANENGO - OFFANENGO (CREMONA)

054508 TRENZANO BASKET - TRENZANO (BRESCIA)

005395 VESPA BASKET - CASTELCOVATI (BRESCIA)

014159 POL. CAPRIOLESE - CAPRIOLO (BRESCIA)

055845 POLISPORTIVA SOAVE 90 - PORTO MANTOVANO (MANTOVA)

055658 TANTA ROBBA ACADEMY - CREMONA (CREMONA)

039045 PADERNESE BASKET - PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)

036131 BORGHEBASKET 91 - BORGHETTO LODIGIANO (LODI)

033012 CUS BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA007716 BASKET COCCAGLIO - COCCAGLIO

007064 BRESCIA RONCADELLE - RONCADELLE (BRESCIA)

002870 BASKET SUSTINENTE - SUSTINENTE (MANTOVA)

008775 PALL. QUISTELLO 1996 - QUISTELLO (MANTOVA