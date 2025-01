DR4: doppia sconfitta in volata per Inverigo e Albese

Ha già preso il via il ritorno nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4, che ieri sera ha visto aprire le danze nel girone F proprio due squadre lariane.

Doppio ko in DR4

In Valtellina è caduta di misura la Virtus Albese superata dal Sondrio. A domicilio, invece, è stato stoppato il Gigante Inverigo che ha sfiorato il colpo contro la quotata Osnago perdendo in volata per 56-59. Questa l'analisi a fine gara del coach di casa Marco Gatti: "E' stata una vera e propria battaglia, conclusasi con una sconfitta di soli tre punti. Primo quarto equilibrato, mentre nel secondo quarto Osnago ha allungato toccando anche il +12 alla pausa lunga. Al rientro in campo abbiamo optato per una difesa a zona, una scelta che ha dato i suoi frutti permettendoci di ridurre il gap fino a -4. Purtroppo, negli ultimi tre minuti del terzo quarto, abbiamo sofferto un blackout offensivo, subendo un parziale di 11 punti che ci ha portato a -14 al 30'. Nell'ultima frazione ci siamo riportati sotto fino a -3, ma non è bastato. È stata una rimonta significativa, ma alla fine ci siamo dovuti arrendere. Ancora una volta abbiamo dimostrato grande voglia e cuore, e probabilmente avremmo meritato di più. Tuttavia, un arbitraggio un po' permissivo ha favorito la maggiore fisicità degli avversari, contribuendo a questa sconfitta di misura. Dobbiamo imparare da questa esperienza e continuare a lavorare duramente. La prossima partita sarà un'altra opportunità per dimostrare il nostro valore”.

Programma del 1° turno di ritorno girone F

Martedì 28 ore 21.30 Inverigo-Osnago 56-59, Sondrio-Virtus Albese 54-51; venerdì 31 Figino-Lierna, Monticellese-Valmadrera, domenica 2 Cabiate-Rovinata Lecco.

La classifica aggiornata del girone F, DR4

Monticellese 20; Rovagnate, Osnago 16; Lierna 14; Sondrio 12; Cabiate 10; Valmadrera, Inverigo 8; Albese 6; Figino 2; La Rovinata 0.

Nel girone G invece il girone di ritorno si apre stasera con il derby Socco-Cadorago.

Programma del 1° turno di ritorno girone G

Mercoledì 29 Socco-Cadorago; venerdì 31 Antoniana -Circolo Ricreativo Fino; domenica 2 ore 20.30 Guanzate-Menaggio, Alebbio Bianco-Turate, Socco-Virtus Cermenate.

Classifica aggiornata girone G

Virtus Cermenate 20; OSG Guanzate 16; Circolo Ricreativo Fino, Basket 2000 Turate 14; Socco Fino12; Menaggio 10; Alebbio Como, Antoniana Como 8; Alebbio Bianco 4; Senna 2; Cadorago 0.