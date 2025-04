DR4: Guanzate vola in semifinale, Inverigo cerca l'impresa in gara 2

Sono ufficialmente iniziati i playoff nel campionato di DR4, Divisione Regionale 4: c’è chi ride e c’è chi piange.

Via ai playoff in DR4

Ieri sera, martedì 29 aprile, sono scese in campo due squadre lariane con opposti esiti. L'OSG Guanzate ride di giusto perché ha vinto gara 2 dei quarti di finale, ribaltando la sconfitta patita nel match d'andata a Menaggio e quindi si è qualificata per le semifinali. Piange, invece, Inverigo che ieri sera ha perso in casa gara 1 contro la Monticellese e ora dovrà fare un'autentica impresa domenica sera andando a vincere in trasferta di 19 punti per non essere eliminata e continuare la corsa playoff.

I quarti di finale playoff risultati gara 1, DR4

Antoniana Como-Virtus Cermenate 63-71, Alebbio Como-Turate 58-79, Menaggio-Guanzate 69-66, Socco-Circolo Ricreativo Fino Mornasco 63-54.

Programma delle gare 2 dei playoff tabellone G

Martedì 29 ore 21.15 Guanzate-Menaggio 70-48, venerdì 2 maggio ore 21.15 Turate-Alebbio Como, domenica 4 ore 17 Virtus Cermenate-Antoniana Como; lunedì 5 ore 21 Circolo Ricreativo Fino-Socco.

Programma delle gare 1 dei playoff tabellone F

Martedì 29 aprile Inverigo-Monticellese 41-59 gara 2 domenica 4 maggio alle 20; Cabiate-Lierna 64-53 (gara 2 domenica 4 maggio), Valmadrera-Rovagnate 70-57 (gara 2 venerdì 2 maggio), mercoledì 30 Osnago-Sondrio (gara 2 lunedì 5 maggio).