È vigilia di finale Scudetto per la Briantea84: domani comincia la serie con Santo Stefano

Sarà l’undicesima finale Scudetto consecutiva per la UnipolSai Briantea84 Cantù (senza contare la cancellazione del campionato 2020). Si partirà con gara 1 in programma in casa del Santo Stefano Kos Group (PalaPrincipi di Porto Potenza Picena - Macerata) domani, mercoledì 20 marzo, alle 15 con diretta su Rai Sport (Canale 58).

Déjà vu

Sarà la terza finale per il tricolore tra le due compagini, dopo quella del 2018-19 vinta da Santo Stefano (grazie ai successi di gara 1, gara 2, e gara 3 - la serie era al meglio delle 5 -) e l’edizione 2020-21 che ha visto trionfare i canturini, bravi a ribaltare il pronostico dopo la sconfitta nella prima partita.

Non solo. Sarà anche la quinta volta che le due formazioni si affronteranno in questa stagione dopo le tre vittorie della Briantea84, due in campionato e una nella finale di Coppa Italia, e quella di Santo Stefano in Champions Cup, costata ai canturini l'esclusione dalla fase a eliminazione diretta.

Il commento di coach Jaglowski

“Siamo concentrati sulla prima gara di questa serie di finale Scudetto - ha commentato coach Jaglowski - Per noi è sempre un onore poterci essere, ma conosciamo bene anche tutte le difficoltà. Abbiamo raggiunto l'atto finale del campionato dopo aver disputato delle gare complicate contro una delle squadre più forti della Serie A: la Dinamo Lab Sassari. Adesso la nostra avversaria sarà Santo Stefano, attualmente detentrice dell'ultima Eurocup1 e della Supercoppa Italiana. La nostra forma è buona e abbiamo tanta motivazione. Se scenderemo in campo compatti e mostreremo il nostro carattere, allora ci sarà più possibilità di portare a casa la vittoria. In ogni caso si tratterà di una grande battaglia tra due delle squadre più forti della Serie A".

Annuncio azzurro all'intervallo

In occasione della diretta della sfida di gara 1, all’intervallo lungo verranno annunciati i 12 giocatori convocati dalla Nazionale Italiana di basket in carrozzina per il torneo di Antibes, valido per la

qualificazione alla prossima Paralimpiade di Parigi 2024.

Qualche dato

L’albo d’oro dice 9 scudetti per la UnipolSai e uno per Santo Stefano (quello del 2019 ottenuto contro i biancoblù). Attualmente i marchigiani sono detentori dell’ultima Supercoppa Italiana (vinta contro Amicacci Abruzzo nel novembre 2023) e dell’Eurocup1 (conquistata al PalaMeda nell’aprile 2023). Il gruppo guidato da coach Jaglowski, dalla sua, ha riportato la Coppa Italia a Cantù grazie alla finale vinta proprio contro Santo Stefano Kos Group in Sardegna nel gennaio 2024. Tanti gli intrecci tra le due formazioni che quest’anno si sono incontrate già quattro volte: oltre alla citata Coppa Italia, due sfide durante la regular season di Serie A Fipic (2-0 per la UnipolSai) e lo scontro europeo nel girone di Champions Cup che ha visto trionfare gli uomini di coach Ceriscioli.

La serie

Dopo la trasferta marchigiana, il verdetto per la consegna del titolo avverrà sul parquet del PalaMeda con gara 2 in programma alle 14.15 di sabato 23 marzo, eventuale gara 3 domenica 24 marzo alle 18. Entrambe le partite saranno trasmesse su Rai Sport.