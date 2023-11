Il Pool Libertas Cantù vince 3-1 su Kemas Lamipel con Gamba efficace a rete

Al termine di quasi due ore di gioco, il Pool Libertas Cantù vince per 3-1 al PalaParenti di Santa Croce sull'Arno contro i padroni di casa della Kemas Lamipel. Una partenza in salita, con il primo set perso ai vantaggi, mentre negli altri tre parziali i canturini si sono imposti grazie ad una maggiore efficienza a muro e al servizio, e riducendo gli errori. Da segnalare i 29 punti di Kristian Gamba con un eccellente 66% in attacco.

La cronaca

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Lorenzo Magliano e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Michele Bulleri risponde con Manuel Coscione al palleggio, Klistan Lawrence opposto, Simone Parodi e Karli Allik in banda, Antonio Cargioli e Pardo Mati al centro, e Luca Loreti libero.

Primo set

Il primo set inizia con le squadre in equilibrio (3-2, 4-5, 7-6, 9-10) fino ai due attacchi di Lawrence e al muro di Mati su Magliano che convincono coach Denora Caporusso a fermare il gioco (13-10). Un ace di Ottaviani riporta sotto i suoi (16-15), un attacco in rete di Lawrence sancisce la parità a quota 19, ma una difesa lunga di Coscione fatta cadere dai canturini spinge coach Denora Caporusso a chiamare il suo secondo time-out (22-20). Al rientro in campo Ottaviani e Gamba rimettono il punteggio in pari a quota 22, e Coach Bulleri ferma tutto. Si torna a giocare: Ottaviani batte in rete, Monguzzi mette a terra l'attacco che manda il parziale ai vantaggi, che vengono chiusi da un ace di Allik (28-26).

Secondo set

A inizio secondo set un muro di Magliano su Lawrence manda il Pool Libertas a +2 (6-8). La Kemas Lamipel non molla, e pareggia e sorpassa con due ace di Allik (12-11). Ottaviani ripaga i toscani con la stessa moneta, la pipe di Allik finisce fuori, e coach Bulleri ferma il gioco (13-16). Al rientro in campo il turno dai nove metri dello schiacciatore canturino continua, e coach Bulleri chiama il suo secondo time-out in breve tempo (13-19). Magliano mura Lawrence, e Cantù vola a +7 (14-21). Santa Croce recupera qualche punto (18-23), ma Ottaviani chiude il parziale in favore dei suoi (19-25).

Terzo set

Il terzo set inizia con le squadre in equilibrio fino ai due errori nella metà campo della Kemas Lamipel che mandano il Pool Libertas a +2 (7-9). Monguzzi piazza un ace, Mati attacca out, e coach Bulleri ferma il gioco (8-12). Gamba imita il suo capitano, e Cantù va a +6 (9-15). Ottaviani mette a terra un attacco mani-out, e coach Bulleri chiama il suo secondo time-out (10-17). Al rientro in campo Monguzzi mette a terra l'attacco del +8 (11-19), ma Santa Croce prova la rimonta con il turno al servizio di Coscione prima (16-22) e con quello di Allik poi (18-23), con Coach Denora a fermare tutto. Al rientro in campo Gamba e Magliano chiudono il parziale (18-25).

Quarto set

A inizio quarto set il Pool Libertas si lancia avanti con Gamba e Aguenier (0-3, 2-5), ma la Kemas Lamipel, guidata da Allik, resta ancorata nel punteggio (5-7, 7-10). Aguenier mura Cargioli, Gamba piazza un ace, ed è +5 esterno (9-14). Alik e Mati suonano la carica, e coach Denora Caporusso ferma tutto (13-15). Ottaviani e Gamba riportano il Pool Libertas a +3 (14-17), Ottaviani mette a terra il tocco mani-out, e coach Bulleri chiama il suo secondo time-out (15-19). Al rientro in campo Santa Croce torna sotto con Mati e Lawrence (17-19), ma Ottaviani li ricaccia indietro (18-23). E' lo strappo decisivo: è Gamba a mettere a terra la palla del match (21-25).

Il commento di coach Denora

“La cosa importante era tornare a vincere, perché è stato un periodo molto sofferto. La tensione si è percepita nel primo set perché sentivamo che questa era una gara molto importante per il nostro futuro, e siamo stati molto fallosi. Poi abbiamo abbassato il numero di errori, e ho finalmente visto la Cantù che volevo vedere: precisa in attacco, attenta a muro e in difesa, abbiamo spinto bene al servizio. Siamo stati veramente molto bravi. Sono contento per i ragazzi perché non hanno mollato neanche per due minuti, per la società che fa tanti sacrifici, per tutti noi insomma”.

Il tabellino

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE 1

POOL LIBERTAS CANTU' 3

(28-26, 19-25, 18-25, 21-25)

KEMAS LAMIPEL SANTA CROCE: Coscione, Lawrence 15, Parodi 2, Allik 21, Mati 15, Cargioli 6, Loreti (L1), Giannini, Brucini 1, Colli. N.E.: Russo, Matteini, Petratti, Gabbriellini (L2). All: Bulleri, 2° All: Pagliai (battute vincenti 3, battute sbagliate 11, muri 4).

POOL LIBERTAS CANTU': Pedron 4, Gamba 29, Magliano 12, Ottaviani 15, Aguenier 10, Monguzzi 9, Butti (L1), Gianotti, Quagliozzi, Bacco, Bakiri, . NE: Rossi, Picchio (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 7, battute sbagliate 16, muri 8).