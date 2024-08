La lariana Spreafico guida l'Italia 3X3 alle prime due vittorie alla Women’s Series di Baku

Doppietta vincente per la cestista lariana Laura Spreafico e l'Italia Open Femminile 3×3 nella prima giornata della Women’s Series in programma a Baku in Azerbaijan in questo weekend.

I successi

Le azzurre ieri si sono imposte contro la Polonia per 14-8 e poi hanno bissato contro l'Austria in volata per 12-11. Oggi in serata Spreafico e compagne torneranno in campo per affrontare la squadra spagnola del Logrono nei Quarti di finale. Queste le squadre partecipanti al torneo di Baku: Italia, Olanda, Francia, Dusseldorf Zoos (Germania), Spagna, Polonia, Gyor (Ungheria), Azerbaijan, Portogallo, Cina U24, Ucraina, Filippine, Austria, Mae Bashiflowlish Exe (Giappone), Irlanda e Logrono Central (Spagna).

Questi i tabellini delle gare azzurre

Italia-Polonia 14-10 (Spreafico 4)

Italia-Austria 12-11 (Spreafico 4)

A seguire, dopo due giorni di raduno a Roma, la nazionale Italiana femminile con laura Spreafico si trasferirà a Vienna per la FIBA 3×3 Europe Cup dal 22 al 25 agosto. L’Italia che è nel girone A giocherà le prime due partite contro la Francia il 22 agosto alle ore 13.15 e contro l’Ucraina alle ore 16.50.

Le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba3x3