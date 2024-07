La Spagna ferma Spreafico e l'Italia 3X3 in semifinale delle Women’s Series

Si è fermata in semifinale l'avventura dell'Italia 3×3 Open Femminile e della cestista lariana Laura Spreafico alla tappa giocata in Kosovo, Pristina, della Women’s Series. Dopo la fase eliminatoria chiusa con due vittorie contro Portogallo e Romania a fronte dell'unica sconfitta subita con la Spagna, "Sprea" e compagne nei quarti hanno superato in scioltezza la Polonia qualificandosi per la semifinale dove però hanno dovuto arrendersi ancora alla furie rosse iberiche di stretta misura per 9-10.

Questi tutti i risultati delle azzurre

La prima giornata

Italia-Portogallo 12-13 (Spreafico 3)

Spagna-Italia 22-8 (Spreafico)

Italia-Romania 21-9 (Spreafico 6)

Quarti di finale

Italia-Polonia 21-10 (Spreafico 7)

Semifinale

Spagna-Italia 10-9 (Spreafico)