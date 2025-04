La Pallacanestro Cantù ingaggia Myles Mack

La notizia è arrivata in tarda mattinata. La Pallacanestro Cantù ha ingaggiato Myles Mack. La guardia statunitense, che viaggia a 14.3 punti di media con 5.8 assist arriva da Vigevano. Il suo ruolo, come si può leggere nel comunicato di presentazione, sarà quello di "insurance player", a disposizione in caso di infortuni o indisponibilità degli altri due statunitensi, Dustin Hogue e Tyrus McGee.

Le parole di coach Brienza

Nicola Brienza, nel corso della conferenza stampa di venerdì pomeriggio prima della partita con Pesaro, aveva lasciato trasparire che qualche dialogo con la società c'era stato per un eventuale puntello al roster. Si era parlato di D'Angelo Harrison, in uscita da Treviso. In serata, tuttavia, era uscito anche il nome di Mack, il quale, alla fine, è stato effettivamente ingaggiato.

Queste le parole di coach Brienza: "Come prima cosa ringrazio il Club per averci dato la possibilità di aggiungere un giocatore al roster, con la possibilità di essere competitivi sempre e in qualunque condizione. Chiaramente aggiungiamo un giocatore che conosciamo e che contro di noi a Vigevano fece una grande gara a conferma del suo talento e capacità realizzative".

Santoro al fotofinish

Anche il general manager Sandro Santoro esprime la sua soddisfazione per il terzo puntello al roster iniziale dopo Dustin Hogue e Leonardo Okeke: "L'arrivo di Myles Mack, coinciso con la scadenza della finestra di mercato di ieri, è da considerare un'opzione che ci consente di aggiungere un giocatore al nostro roster per poter ovviare alle problematiche che potrebbero sopraggiungere ai nostri due atleti stranieri da qui fino al termine della stagione. Oltre ad essere un giocatore "vistato" ed estremamente utile, conosce il campionato. Quindi abbiamo voluto sfruttare questa possibilità a conferma che si vuole fare tutto il possibile per raggiungere i massimi obiettivi stagionali. Ringrazio il presidente Allievi e tutto il Club per questo ulteriore sforzo".

Mack sarà disponibile già da lunedì prossimo e potrà essere convocato sin dalla trasferta di Avellino di settimana prossima. Questo è il terzo acquisto canturino nel corso della regular season dopo Hogue e Okeke.

Foto di Laura Marmonti