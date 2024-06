La Pallacanestro Cantù saluta Luciano d'Ancicco: al suo posto "Sam" Bianchi

La Pallacanestro Cantù continua nella sua rifondazione e dopo aver annunciato il nuovo coach, Nicola Brienza, e il suo vice, Michele Carrea, saluta anche il preparatore atletico Luciano D'Ancicco che ha deciso di trovare una collocazione che lo avvicinasse al luogo di residenza della famiglia. Di conseguenza, entrambe le parti hanno deciso di non considerare una prosecuzione del rapporto professionale, che terminerà così alla naturale scadenza contrattuale del 30 giugno.

Il comunicato del club

Il club ringrazia Luciano per il lavoro svolto con grande professionalità e positività durante i due anni trascorsi in biancoblù.

“Il mio rapporto con Luciano è di vecchia data. Le sue qualità professionali e umane sono state la leva su cui abbiamo sempre coltivato il nostro legame – commenta Alessandro Santoro – Quando ci sono motivi di questo tipo che condizionano le scelte, la cosa più importante è sempre la famiglia. Sono certo che ovunque si trasferirà, confermerà tutte la bontà del suo lavoro e della sua persona”.

Al suo posto "Sam" Bianchi

Al posto di D'Ancicco tornerà in Pallacanestro Cantù Roberto Bianchi, per tutti "Sam", che già in passato aveva svolto un ottimo lavoro in biancoblù e che in questi ultimi anni ha lavorato altrettanto bene con il settore giovanile del club.