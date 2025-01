La Pallavolo Cabiate prepara la ripartenza nel girone di ritorno sabato contro la Trentino Energie

Dopo la sosta per il giro di boa sta per tornare in campo il campionato di serie B1 femminile e anche la Pallavolo Cabiate che sabato 1 febbraio aprirà il girone di ritorno ospitando tra le mura amiche la Trentino Energie Argentario.

La gara

Per prepararsi al meglio e mantenere il ritmo partita la Clerici Auto diretta da coach Gilles Reali in questi giorni ha disputato un utile allenamento congiunto contro la capolista del girone Villa Cortese che si è imposta per 1-3 (parziali: 22-25, 15-25, 25-20, 22-25. Cabiate: Gotti 11 Crespi 9 Ghezzi 9 Bordignon 8 Bizzotto 7 Colombo 6 Niccoli 3 Nagy 3 Casarotti 1 Passuello 1 . All. Reali). Ora la ClericiAuto punta forte alla sfida di sabato sera davanti al suo pubblico per tornare al successo e muovere la classifica che si è complicata dopo gli ultimi stop. Per questa la società brianzola chiama a raccolta i suoi tifosi. Appuntamento per sabato 1 febbraio alle ore 21 presso il Palazzetto Comunale - Via Paolo VI - Cabiate (CO): ingresso 5 euro. Ricordiamo che nel match d'andata, disputato in Trentino il 12 ottobre scorso, la Clerici Auto si impose con un secco 0-3.

Programma 1° turno di ritorno serie B1 donne

Sabato 1 febbraio ore 21 Pall. Cabiate-Trentino Energie Argentario, Volano-Parella, Villa Cortese-Santena, Club Italia- Savis Volpiano, Legnano-Capo d'Orso Palau, Don Colleoni-Libellula, Chiavenna-Novara.

Classifica girone A al giro di boa, serie B1 donne

Villa Cortese 35; Santena 32; Savis Volpiano 29; Volano 28; Capo D'Orso Palau 26; Libellula 22; Focol Legnano 20; Novara 19; Parella 16; Club Italia 14; Clerici Auto Cabiate, Trentino Energie, Don Colleoni 10; Chiavenna 2.