Coach Reali elogia la Pallavolo Cabiate: “Ho rivisto la squadra di inizio anno"

La ripartenza nel campionato di serie B1 femminile non ha regalato il colpo grosso alla Pallavolo Cabiate di coach Reali.

Le parole di coach Reali

Si è dovuta arrendere sul campo della capolista Vila Cortese, ma ha lanciato tanti segnali postivi a coach Gilles Reali che ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno soprattutto in prospettiva futura ed ha elogiato la sua squadra: “È vero perché è stata una sconfitta per 3-0, ma completamente diversa dalle altre partite. A parte l’inizio del primo set, poi abbiamo giocato assolutamente alla pari contro la capolista sul suo campo, con scambi lunghissimi, difese emozionanti e giocando anche un'ottima pallavolo. Ai punti Villa Cortese ha fatto qualcosa in più, ma personalmente non ho nulla da recriminare alle mie ragazze che hanno dato tutto. Siamo tornati a casa senza punti, con la consapevolezza che siamo in crescita e personalmente sono contento perché finalmente ho rivisto la squadra di inizio anno con stessa volontà e stessa grinta. Ecco perché, nonostante la classifica, sono convinto che siamo sulla strada giusta ma ora dobbiamo ripartire con lo stesso spirito già sabato prossimo contro la Libellula Bra". In quella che sarà una sfida davvero importante e che vedrà la Clerici Auto chiudere il girone d'andata in casa con l'obiettivo di tornare a muovere la classifica.

Classifica girone A, serie B1 donne

Villa Cortese 34; Santena 29; Volano 28; Savis Volpiano 27; Capo D'Orso Palau 26; Libellula 19; Focol Legnano 18; Novara, Parella 15; Club Italia 14; Clerici Auto Cabiate 10; Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.

Programma del 13° turno, ultimo d'andata girone A

Sabato 18 gennaio ore 21 Cabiate-Libellula, Parella-Savis Volpiano, Volano-Santena, Legnano-Villa Cortese, Club Italia-Novara, Don Colleoni-Palau, Chiavenna-Trentino Energie.