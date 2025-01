La Pallavolo Cabiate cade a testa alta sul campo della capolista Villa Cortese

L'impresa non è arrivata ma la Pallavolo Cabiate si è arresa a testa alta sul campo della capolista Villa Cortese nel penultimo turno d'andata di serie B1 femminile. Nel weekend la ClericiAuto è tornata in campo nel campionato cadetto e lo ha fatto sciorinando una buona prestazione che l'ha vista tenere testa a lungo alla prima forza del girone A. Ecco perché pur senza punti ma con la consapevolezza di aver giocato una buona gara, la squadra lariana diretta da coach Gilles Reali ora torna a lavorare in palestra in vista del match di settimana prossima contro la Libellula Brà.

Il tabellino di Villa Cortese-Pall. Cabiate 3-0

Parziali: 25-19, 29-27, 25-22

Cabiate: Bordignon 13, Gotti 12, Crespi 10, Colombo 10, Bizzotto 8, Casarotti 1, Nagy 1. All. Reali.

Risultati del 12° turno girone A serie B1 donne

Sabato 11 gennaio ore 18.30 Villa Cortese-Cabiate 3-0, Volpiano-Volano 3-2, Palau-Chiavenna 3-0, Libellula-Legnano 3-1, Novara-Parella 1-3, Trentino Energie-Club Italia 1-3, Santena-Don Colleoni 3-0.

Classifica girone A, serie B1 donne

Villa Cortese 34; Santena 29; Volano 28; Savis Volpiano 27; Capo D'Orso Palau 26; Libellula 19; Focol Legnano 18; Novara, Parella 15; Club Italia 14; Clerici Auto Cabiate 10; Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.

Programma del 13° turno, ultimo d'andata girone A

Sabato 18 gennaio ore 21 Cabiate-Libellula, Parella-Savis Volpiano, Volano-Santena, Legnano-Villa Cortese, Club Italia-Novara, Don Colleoni-Palau, Chiavenna-Trentino Energie.