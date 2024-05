La Pool Libertas si congeda con una super prestazione

Mercoledì primo maggio, gara di andata dei Quarti di Finale della DelMonte(R) Coppa Italia: la Pool Libertas Cantù tiene testa al Grottazzolina.

Il tabellino

Pool Libertas Cantù 1

Yuasa Battery Grottazzolina 3

(26-24, 16-25, 19-25, 25-27)

Pool Libertas Cantù: Pedron 1, Gamba 27, Galliani 13, Ottaviani 10, Aguenier 8, Monguzzi 3, Butti (L1), Quagliozzi, Magliano, Bacco, Picchio, Rossi. NE: Gianotti, Pellizzoni (L2). All: Denora Caporusso, 2° All: Zingoni (battute vincenti 4, battute sbagliate 10, muri 5).

Yuasa Battery Grottazzolina: Marchiani 2, Breuning 30, Fedrizzi 16, Vecchi 8, Mattei 11, Cubito 9, Marchisio (L1), Cattaneo 1, Lusetti, Mitkov 1, Romiti R. (L2). N.E.: Canella, Ferraguti, Romiti A. All: Ortenzi, 2° All: Minnoni (battute vincenti 10, battute sbagliate 13, muri 12).

Arbitri: Davide Prati (Pavia) e Simone Cavicchi (La Spezia)

Addetto al videocheck: Valerio Rusconi

Pool Libertas, super prestazione per congedarsi dal pubblico

Un generoso Pool Libertas Cantù ha lottato fino all'ultimo pallone contro la neo-promossa in SuperLega Yuasa Battery Grottazzolina nella gara di Andata dei Quarti di Finale della DelMonte® Coppa Italia. Molto bene i marchigiani in battuta (dieci ace alla fine), che gli hanno permesso di piazzare i break decisivi nei momenti che contavano.

Coach Francesco Denora Caporusso schiera Matteo Pedron al palleggio, Kristian Gamba opposto, Andrea Galliani e Giuseppe Ottaviani schiacciatori, Dario Monguzzi e Jonas Aguenier centrali, e Luca Butti libero. Coach Massimiliano Ortenzi risponde con Manuele Marchiani in cabina di regia, Rasmus Nielsen Breuning opposto, Michele Fedrizzi e Riccardo Vecchi in banda, Andrea Mattei e Marco Cubito al centro, e Andrea Marchisio libero.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Primo set

L'inizio di primo set è in equilibrio, con le squadre che ribattono colpo su colpo. Il muro di Aguenier e Pedron su Fedrizzi consegna il primo doppio vantaggio al Pool Libertas (8-6), e un attacco fuori di Breuning porta i canturini a +3 (13-10). La Yuasa Battery, però, non sta a guardare, e torna sotto grazie a Breuning (17-16). Marchiani mura Ottaviani, Mattei ferma Gamba con lo stesso fondamentale, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (20-21). Si prosegue lottando palla su palla, ma con il pallino del gioco nella metà campo di Grottazzolina. Fedrizzi attacca fuori per il primo set point canturino (24-23), ma un suo muro su Gamba manda il parziale ai vantaggi. Un ace di Gamba chiude tutto (26-24).

Secondo set

A inizio secondo set la Yuasa Battery scappa subito via (1-4). Mattei piazza un ace, Cubito mura Gamba, e Grottazzolina vola a +6 (4-10). Ottaviani permette al Pool Libertas di tornare a -4 (6-10). I canturini lottano palla su palla, ma un ace di Vecchi riporta i suoi a +6, e Coach Denora Caporusso ferma il gioco (10-16). Cantù non indietreggia di un centimetro, ma Mattei alza il muro e i marchigiani allungano ancora (14-22). Chiude una pipe di Fedrizzi (16-25).

Terzo set

A inizio terzo set la Yuasa Battery picchia forte dai nove metri con Fedrizzi e Breuning e vola via (2-7). Gamba suona la carica, e con due ace consecutivi riporta sotto i suoi (7-8). Grottazzolina allunga ancora con Breuning prima (7-11), e con Fedrizzi e un ace di Marchiani poi (8-14). Qualche errore di troppo nella metà campo marchigiana permette al Pool Libertas di tornare sotto, e Coach Ortenzi vuole parlarci su (14-16). Breuning rilancia l'azione dei suoi (14-18), ma Monguzzi mura Mattei per il -2 canturino (16-18). Un errore in attacco di Gamba riporta gli ospiti a +3 (17-21), ed è lo strappo decisivo. Chiude un muro di Cubito su Ottaviani (19-25).

Quarto set

A inizio quarto set la Yuasa Battery prova a scappare (0-2, 7-9), ma in entrambe queste occasioni viene ripresa dal Pool Libertas. Fedrizzi piazza un ace, Cubito mura Gamba, e Coach Denora Caporusso ferma tutto (10-13). Al rientro in campo Vecchi viene fermato da Gamba, poi attacca fuori, ed è di nuovo parità a quota 13. Cubito ferma di nuovo Gamba per il nuovo +2 esterno (16-18), ma due errori in attacco di Grottazzolina riportano il punteggio in parità a quota 18. Breuning mura Ottaviani, ed è di nuovo doppio vantaggio per i marchigiani (19-21), ma Gamba si carica la squadra sulle spalle e un suo ace riporta il pallino del gioco dalla parte dei suoi, con Coach Ortenzi a fermare il gioco (23-22). Si torna in campo, e Mattei e Fedrizzi ribaltano di nuovo tutto, e un attacco fuori di Gamba mette la parola fine a parziale e partita (25-27).

Pool Libertas, le parole di coach Caporusso

Queste le parole di Coach Francesco Denora Caporusso a fine partita: “Alla fine gli abbiamo tenuto testa per tutti i set. Siamo stati bravi nei parziali in cui sono andati via con break importanti e siamo rimasti attaccati alla partita. Va dato atto che loro in questo momento sono veramente forti: non hanno vinto il campionato per caso, e se giocano con spensieratezza e tranquillità lo diventano ancora di più. Hanno delle battute veramente importanti per la categoria, ed è difficile stargli dietro. Serviva una gara perfetta: abbiamo provato a contenerli in ogni modo, ma non è bastato. Ora andiamo a Grottazzolina, e cercheremo la classica 'mission impossible'”.