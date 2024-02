Monetina lanciata agli arbitri: Cantù punita con un'ammenda

Nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, la Federazione ha comminato un’ammenda alla Pallacanestro Cantù a causa del lancio di una monetina dalla tribuna verso la terna arbitrale durante la partita con Vigevano giocatasi la scorsa domenica al PalaDesio. Una vittoria che chiudeva in bellezza il percorso canturino in questa prima fase, ma che è stata "macchiata" da un altro gesto che non si vorrebbe mai vedere nei palasport e nei centri sportivi. Un gesto che fa capire come la lezione di Pistoia dello scorso anno non sia ancora stata appresa.

Il precedente

Meno di un anno fa, infatti, il PalaFitLine di Desio veniva squalificato per due giornate a causa del lancio di un oggetto, un borghetti, che colpì sul volto Gabriele Benetti. Un episodio che costrinse poi i biancoblù a trasferirsi al PalaFerraris di Casale per gara 5 con Pistoia (poi persa) e che condizionò anche la sconfitta alla seconda giornata del campionato di quest'anno contro Treviglio, giocata anch'essa al PalaFerraris.

La sanzione

Così domenica si è ripetuto un simile evento e il club è stato sanzionato con un'ammenda. La Pallacanestro Cantù ha quindi invitato i propri tifosi a evitare "comportamenti che possano recare danno alla stagione dell’Acqua S.Bernardo, ricordando che, qualora si verificasse nuovamente un episodio del genere, la società sarebbe punibile con la squalifica del campo".