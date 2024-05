Negli anticipi di DR2 a segno l'antoniana Como, al tappeto l'Alebbio

Giovedì si è aperto il 2° turno di ritorno della seconda fase del campionato di Divisione Regionale2 che sta per emettere gli ultimi verdetti. Negli anticipi serali bel successo corsaro dell'Antoniana che mantiene così la vetta del girone Bronze Ovest mentre nel girone Iron sconfitta a domicilio per l'Alebbio Como. Stasera in campo nel Gold la capolista Tavernerio e il Lurate mentre nel Bronze in campo la Comense.

Programma del 2° turno ritorno del girone Gold Ovest

Venerdì 3 maggio Malnate-Tavernerio, Tradate-Lurate Caccivio, Cassano Magnago-Lesmo.

La classifica del girone Gold Ovest

Service Lift Tavernerio 16; Cassano Magnago 10; Tradate, Malnate, Lesmo 6; Lurate Caccivio 4.

Programma del 2° turno di ritorno girone Silver Ovest

Venerdì 3 maggio Bosto-Pescate, Cesano Seveso-Centro Sportivo Giovanile, lunedì 6 maggio ore 21.30 Figino-Robur Saronno.

La classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo 12; Robur Saronno 10; Pescate, Bosto 8; Evnext.it Keep Moving Figino 6; Cesano Seveso 4.

Programma del 2° turno di ritorno girone Bronze Ovest

Giovedì 2 maggio Gavirate-Antoniana 61-73, venerdì 3 ore 21.30 Cardano-Comense, domenica 5 Canegrate-Giussano

Classifica del girone Bronze Ovest

Antoniana Como 12; Comense 10; Canegrate, Gavirate, Giussano 8; Cardano 4.

Programma del 2° turno di ritorno girone Iron Ovest

Giovedì 2 maggio Alebbio Como-Origgio 55-61, Carnate-Legnano 48-72, domenica 5 ire 18 Parabiago-Lomazzo

Classifica del girone Iron Ovest

Legnano 16; Origgio 14; Alebbio Como 10; Carnate, Lomazzo 6; Parabiago 0.