Pallacanestro Cantù e coach Sacchetti si dividono: c'è l'addio

Una notizia davvero scioccante quella che arriva dalla Pallacanestro Cantù: le strade della società biancoblù e dell'ex coach dell'Italbasket si sono divise. Coach Romeo Sacchetti non è più l'allenatore dell'Acqua S.Bernardo.

Tempismo perfetto

Un'addio che mette la squadra e la società in una difficile situazione: Cantù scenderà in campo sabato, il 30 settembre, contro la JuVi Cremona e quindi la separazione arriva a meno di sei giorni dall'esordio in campionato. Le motivazioni sarebbero da ricercare in un rapporto tra società e allenatore che si è lentamente logorato dalla riconferma di Sacchetti, dopo la sconfitta nella serie di semifinale play-off con Pistoia, fino ad oggi. A fine estate, infatti, il progetto della Pallacanestro Cantù era ripartito proprio intorno a coach Meo, ma ora, dopo l'uscita dalla Supercoppa Lnp, i rapporti si sarebbero incrinati.

Con la vittoria contro Monferrato il cammino della società biancoblù nella competizione era partito bene, una partita convincente, che però non ha trovato la sua replica nella trasferta di Torino. A quel punto nella mente della società, ma anche dei tifosi canturini, potrebbero essere riemersi quei ricordi della passata stagione, dove la squadra è stata sì protagonista, ma troppo spesso in balìa di alti e bassi. Così il rapporto si è definitivamente ridotto all'osso, con la conseguente decisione di esonerare Sacchetti dall'incarico.

Il sostituto

Ora Cantù dovrà affidarsi a una nuova guida sulla panchina e la soluzione la ha già in casa, risponde al nome di Devis Cagnardi. Arrivato al termine della scorsa stagione Cagnardi aveva fatto vedere ottime cose con la sua Agrigento. Ora è chiamato alla stessa missione, con l'obiettivo però di raggiungere la promozione in A.

Il comunicato

Questo il comunicato della società: