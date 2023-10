Pallacanestro Cantù: la prima "in casa" si giocherà al PalaFerraris contro Treviglio

Dopo la vittoria sudata contro la JuVi Cremona l'Acqua S.Bernardo Cantù si prepara ad affrontare la seconda giornata di regular season "in casa". Infatti, dopo quanto successo in Gara 2 nella semifinale di play-off lo scorso anno contro Pistoia (il lancio di un oggetto in faccia a Gabriele Benetti da parte della tifoseria canturina), Cantù deve ancora scontare una giornata di squalifica del PalaDesio e così è costretta ad andare a giocare al PalaFerraris di Casale. La gara si disputerà questo sabato, il 7 ottobre, alle 20.30.

Modalità di accesso per gli abbonati

Tutti gli abbonati potranno accedere al palazzetto esibendo regolarmente la tessera stagionale all'ingresso e avranno un'area riservata all'interno di ogni settore.

Gli abbonati in parterre e curva avranno accesso a settori omonimi a quelli indicati sulle rispettive tessere. Chi ha sottoscritto l'abbonamento nei settori del primo anello del PalaDesio assisterà alla partita dalla Tribuna, mentre gli abbonati al secondo anello troveranno posto nella Gradinata.

Info biglietti

La biglietteria della sede di via Como 216 aprirà da lunedì 2 ottobre a venerdì 6, nel consueto orario dalle 17 alle 19.30. La vendita online inizierà invece da martedì 3 ottobre, al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/acqua-s-bernardo-cantu-gruppo-mascio-treviglio/219181

Mentre sabato, giorno della partita, le casse del PalaFerraris apriranno alle 19.

Tariffe

Parterre Gold*: 20€

Parterre Silver: 15€

Tribuna: 10€ intero - 7€ ridotto under14 e over70

Gradinata: 5€

Curva: 5€

*Biglietti non acquistabili online.