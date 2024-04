Pallacanestro Cantù: si continua con coach Cagnardi, per la seconda volta

Era l'11 marzo quando per la prima volta coach Devis Cagnardi, l'allenatore della Pallacanestro Cantù, veniva per la prima volta messo in forte discussione dalla società biancoblù. E dopo nemmeno un mese, il 2 aprile 2024, il coach camuno è stato di nuovo vicino all'esonero, ma alla fine si è deciso per la sua permanenza.

Già in discussione

Una situazione non nuova in Pallacanestro Cantù quella venutasi a creare nelle ultime ore. Come accennato, già l'11 marzo la società aveva deciso di riconfermare il coach camuno. In quell'occasione Cantù arrivava da una pesante sconfitta a Chiusi, contro l'ultima in classifica del girone rosso e prima ancora da una sconfitta contro Rimini in casa.

Dopo due prestazioni così la società aveva messo in discussione l'allenatore paventando un cambio di rotta che però non c'è stato.

La riconferma, oggi

Da quella decisione però le cose non sono cambiate troppo: quel fine settimana Cantù ha affrontato Forlì nelle Final Four di Coppa Italia tornando a casa con una sconfitta di misura, che però è arrivata dopo una buona prestazione nell'approccio alla gara e nella difesa. Dopo quella partita Cantù è riuscita a sconfiggere Verona in casa nel turno di fase a orologio successivo, ma nell'ultima uscita, a Cividale del Friuli, una sconfitta da -23 ha tirato una nuova e forte spallata alla posizione dell'allenatore.

Ultimi due giorni in bilico, dunque, per Cagnardi che però oggi, martedì 2 aprile 2024, è stato riconfermato, ancora una volta, dalla dirigenza biancoblù.