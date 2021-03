Pallacanestro Cantù, stasera Christian Di Giuliomaria in panchina per l’Acqua San Bernardo contro Milano

Pallacanestro Cantù si completa oggi il 23° turno stagionale di A1 maschile.

Ieri si sono giocati due anticipi con i successi di Trento e Virtus Bologna

Ci sarà Christian Di Giuliomaria in panchina oggi per la Pallacanestro Cantù nel derby numero 172 contro la capolista Ax Olimpia Milano. La partita valida per il 23° turno si giocherà al Forum di Assago alle 18 nonostante alcuni casi di positività nel gruppo squadra del team brianzolo e che hanno messo fuori gioco anche lo staff tecnico da coach Piero Bucchi agli assistenti Gandini e Visciglia. Ecco allora la deroga richiesta e ottenuta per il tecnico del settore giovanile Di Giuliomaria alla prima da capo allenatore in A lui che da giocatore ha calcato a lungo questi palcoscenici e ha giocato molte sfide contro Milano con più canotte. Sarà quindi una partita particolare che pur con tante difficoltà però si giocherà. Intanto ieri sera si sono giocati altri due anticipi che hanno visto il successo esterno della Virtus Bologna a Pesaro e quello casalingo di Trento che quindi ha staccato proprio Cantù.

Programma del 23° turno stagionale

Venerdì 19 marzo alle 20.30 Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 71-68; sabato 20 marzo alle 19 Trento-Brescia 91-67; alle 20 Pesaro-Virtus Bologna 70-75; oggi, domenica 21, alle 17 Cremona-Treviso; alle 18 Milano-Cantù; alle 19 Trieste-Venezia; alle 20.45 Brindisi-Sassari. Riposa Varese.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 34; Brindisi, Virtus Bologna 30; Sassari 26; Venezia 24; Trieste 22; Treviso 20; Pesaro, Brescia 18; Cremona, Fortitudo Bologna, Trento 16; Reggio Emilia, Acqua San Bernardo Cantù, Varese 14.