Pallacanestro giovanile, definiti i gironi dei campionati regionali Gold 2023/24

Pallacanestro giovanile: comunicazioni importanti della Fip Lombardia.

Pallacanestro giovanile: Erba nel girone Rosso del torneo U19, Cermenate e Cucciago nel torneo U17, Cermenate e Comense nel torneo U15

News importanti per alcune società della pallacanestro giovanile nostrana in vista del via della nuova stagione agonistica 2023/24- Il Comitato Fip Lombardia infatti ha comunicato la composizione dei gironi dei campionati regionali Gold. Nel torneo Under19 Gold l'unica squadra nostra è Le Bocce Erba inserita nel girone Rosso a 12 formazioni. Nel campionato Under17 sono due le squadre lariane al via Virtus Cermenate e Cucciago Bulls inserite nel girone Rosso. Anche nel campionato Under15 Gold sono due le formazioni nostrane ai nastri di partenza Virtus Cermenate e Pol Comense inserite nel girone Rosso. A breve verranno pubblicati anche i calendari.

Under 19 Maschile Gold

Girone: Rosso

055688 LEGNANO KNIGHTS B. C. - LEGNANO (MILANO)

012575 Basket Seregno - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

006237 BASKET COSTA - COSTA MASNAGA (LECCO)

025656 Pall. Virtus Luino - LUINO (VARESE)

052424 HERE YOU CAN - PAVIA (PAVIA)

010542 POL. DAVERIO - DAVERIO (VARESE)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

039055 AYERS ROCK GALLARATE - GALLARATE (VARESE)

007661 CASA DELLA GIOVENTU' - ERBA (COMO)

006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO)

052146 A.B.A. LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

047832 LA SPORTIVA GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

Girone: Verde

000466 SANGIORGESE BASKET ARANCIO - SAN GIORGIO SU LEGNANO (MILANO)

055758 Blu Basket Treviglio - TREVIGLIO (BERGAMO)

036193 POL. META 2000 - SAN DONATO MILANESE (MILANO)

023164 PALLACANESTRO CREMA - CREMA (CREMONA)

051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

052092 JBSTINGS CURTATONE - CURTATONE (MANTOVA)

000928 LIBERTAS CERNUSCO - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)

044486 POL. CALUSCHESE - CALUSCO D'ADDA (BERGAMO)

033012 CUS BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)

006217 BASKET LODI - LODI (LODI)

054479 MALASPINA SPORT TEAM VERDE - MILANO (MILANO)

Under 17 Maschile Gold

Girone: Rosso

002406 VIRTUS PALL. CERMENATE - CERMENATE (COMO)

028107 BASKET LEGNANO 91 - LEGNANO (MILANO)

003282 C.S.C. CUSANO MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

052716 PALL. MAGENTA - MAGENTA (MILANO)

001121 ROBUR BASKET SARONNO - SARONNO (VARESE)

004551 MARNATESE BASKET - MARNATE (VARESE)

000230 PALL. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

008275 C.A.T. VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA)

054978 BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS - CUCCIAGO (COMO)

018045 BASKET MASTINI - TURBIGO (MILANO)

017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)

012575 Basket Seregno - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

Girone: Verde

050003 SAN PIO X MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

033003 BASKET STEZZANO - STEZZANO (BERGAMO)

000927 BASKET LECCO - LECCO (LECCO)

006237 BASKET COSTA - COSTA MASNAGA (LECCO)

051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)

003147 SERIANA BK 75 - NEMBRO (BERGAMO)

052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)

009139 TUMMINELLI ROMANA - MILANO (MILANO)

044486 POL. CALUSCHESE - CALUSCO D'ADDA (BERGAMO)

014115 PALL. ORZINUOVI - ORZINUOVI (BRESCIA)

Under 15 Maschile Gold

Girone: Rosso

000321 SOCIAL O.S.A. MILANO - MILANO (MILANO)

005394 C.S. CORSICO - CORSICO (MILANO)

023196 NERVIANESE 1919 S. - NERVIANO (MILANO)

017132 MILANOTRE BASKET - BASIGLIO (MILANO)

028112 MALNATE BASKETBALL - MALNATE (VARESE)

002406 VIRTUS PALL. CERMENATE - CERMENATE (COMO)

054216 POLISP. COMENSE 2015 - COMO (COMO)

051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)

000230 PALL. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

051857 DRAGHI GORLAZY - GORLA MAGGIORE (VARESE)

018045 BASKET MASTINI - TURBIGO (MILANO)

006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO

Girone: Verde

035353 AURORA DESIO 94 - DESIO (MONZA BRIANZA)

006217 BASKET LODI - LODI (LODI)

012522 GUERINO VANOLI - CREMONA (CREMONA)

001094 PALL. LISSONE - LISSONE (MONZA BRIANZA)

000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)

054180 ASSOCIAZIONE SPORTING MILANINO - CUSANO MILANINO (MILANO)

052110 NBB MAZZANO - MAZZANO (BRESCIA)

012575 Basket Seregno - SEREGNO (MONZA BRIANZA)

014115 PALL. ORZINUOVI - ORZINUOVI (BRESCIA)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

100341 ROBUR ET FIDES CODOGNO - SOMAGLIA (LODI)

055758 Blu Basket Treviglio - TREVIGLIO (BERGAMO)