Pallacanestro lariana: c'è un poker brianzolo nella selezione Under15 Lombardia

Buone nuove per la pallacanestro lariana che sarà rappresentata da ben tre giocatori e un allenatore nella selezione Lombardia Under15 che parteciperà al Trofeo Madonna del Ponte 2023 previsto a Porretta Terme e Lizzano in Belvedere (BO) dal 15 al 17 settembre 2023. I tre giocatori sono Riccardo Fossati, Cristian Malano e Simone Ventura tutti del Progetto Giovani Cantù mentre il tecnico lariano è Matteo Semoventa che guiderà la selezione da capo allenatore. La partenza della selezione Under15 è prevista in pullman la mattina di venerdì 15 settembre rientro è fissato per domenica 17 dopo le premiazioni.

I convocati della selezione Lombardia Under15

ALABISO RICCARDO BASKET 7 LAGHI SSDA RL

COTI ZELATI COSIMO BASKET SCHOOL OFFANENGO ASD

FOSSATI RICCARDO A.DIL. TEAM ABC CANTU’

GUERCETTI ANDREA ASD ABC BK CREMA 010

LAZZATI PIETRO ACCADEMIA BK ALTO MILANESE

MAGONI LORENZO POL. DIL. LIBERTAS CERNUSCO

MALANO CRISTIAN A.DIL. TEAM ABC CANTU’

NICOLODI LEONARDO PALL. OLIMPIA MILANO

PIZZAMIGLIO GIOVANNI ASS.DIL.PALL.RAG. SAN PIO X

RIZZOLI MANUEL SCANZOROSCIATE BASKET VIRTUS DIL.

VENTURA SIMONE A.DIL. TEAM ABC CANTU’

VOGOGNA JACOPO PALL. OLIMPIA MILANO

Riserve a casa

BAI GREGORIO BASKET SEREGNO ASD

FINAZZER FLORY FILIPPO TOMMASO PALL. OLIMPIA MILANO

PEZZONI PIETRO ROBUR et FIDES POL. DIL. VARESE

SALINA STEFANO RICHARD PALLACANESTRO CREM

Staff Lombardia

ALLENATORE SEMOVENTA MATTEO

ASSISTENTE AMPLEATI SIMONE

DIRIGENTE GUFFANTI ENRICO PIETRO

PREPARATORE FISICO CANZI ALESSANDRO

FISIOTERAPISTA BUTTOL FEDERICO

PRESIDENTE FIP C.R.L. MAGGI GIORGIO