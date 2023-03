Pallacanestro giovanile: domenica 26 marzo si svolgerà un evento speciale in provincia.

Pallacanestro giovanile: il clinic NBA Basketball School sta per atterrare a Cermenate

Il conto alla rovescia sta per ultimarsi a Cermenate dove domenica 26 marzo andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi per la pallacanestro giovanile nostrana. Presso la palestra Renato Malacarne di Cermenate sotto la supervisione della società locale Virtus si svolgerà il primo Player Clinic con NBA Basketball School Italy e Champions' Camp. Dalle 14 un intero pomeriggio di basket rivolto ai giovani cestisti di ogni età divisi in tre categorie che saranno allenati per l'occasione da due coach americani Leo Alvarez e Erik Brucker affiancati da Flavio Fioretti e altri tecnici dello staff della Virtus Cermenate. Sono già sold out i posti per le categorie ROOKIE per le annate 2013-15 e ALL-STAR per le annate 2010-12 mentre rimangono ancora pochi posti disponibili per la categoria MVP annate 2006 -09.

Le dichiarazioni di Flavio Fioretti

"Siamo davvero felici per la risposta che abbiamo avuto dagli iscritti e si annuncia il tutto esaurito per questa prima edizione del clinic NBA a Cermenate. Sarà una giornata all'insegna del grande divertimento con la palla a spicchi ma anche tecnica, gioco e la possibilità di affinare la propria conoscenza dell'inglese. Non vediamo l'ora di domenica. Sarà il prologo del camp estivo NBA Basketball School Italy che si svolgerà sempre a Cermenate dal 19 al 24 giugno e che si inserisce nella serie di eventi che stiamo organizzando per il 50° anniversario della Virtus Cermenate".