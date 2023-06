Pallacanestro lariana: si muove il mercato degli allenatori della palla a spicchi provinciale.

Pallacanestro lariana: che conferme in D, Alessio Pesca a Erba e Paolo Orsi a Cabiate

Si sta muovendo il mercato della pallacanestro lariana. La notizia del girono arriva da Erba dove Le Bocce ha confermato alla conduzione tecnica della prima squadra che ripartirà dalla serie D il tandem formato dall'Head coach Alessio Pesca e dal vice Davide Duzioni.

Rimanendo in serie D ecco che è arrivata in questi giorni la conferma sulla panchina della Pallacanestro Cabiate di coach Paolo Orsi che così guiderà le piovre brianzole per la quarta stagione di fila.

Spostandoci in Promozione maschile la novità più ghiotta arriva da Figino dove dopo l'addio di coach Matteo Borghetti è stato annunciato quale nuovo capo allenatore Gianluca Chiorboli classe 1993 proveniente da Varedo come assistente in serie C e capo allenatore della 2ª Divisione.

Queste le sue prime parole da neo coach gialloverde:

"Cercavo un'esperienza senior e a Figino ho trovato l'ambiente che può fare per me. Conosco già gran parte del roster, di cui confermeremo 7/8 senior dell'anno scorso più gli under. Voglio dare continuità agli schemi del coach precedente, aggiungendo le mie idee su entrambi i lati del campo."

Già in serata la presentazione e il primo allenamento a Figino.