Pallacanestro lariana: Riccardo Chinellato protagonista con l'Italia al 3x3 “Big Twelve” di Voiron

Pallacanestro lariana: due cestisti brianzoli con le nazionali Under23 ai tornei in Francia.

Pallacanestro lariana: il brianzolo ha vinto la finalissma mentre meno bene è andata alla canturina Beatrice Del Pero con la selezione femminile

Si è svolto nel weekend scorso a Voiron in Francia il Torneo Internazionale 3x3 “Big Twelve” riservato alle Nazionali maschile e femminile che ha visto in campo con la maglia azzurra anche due cestisti della pallacanestro lariana. Con l'Italia maschile Under23 ha giocato il canturino classe 1999 Riccardo Chinellato che è stato protagonista con gli altri azzurri di un ottimo percorso fino a vincere la finalissima contro i padroni di casa della Francia per 13-10. Meno bene invece è andata l'avventura per la cestista canturina classe 2000 Beatrice Del Pero con la maglia della nazionale italiana under23 impegnata nel torneo femminile.



Risultati del torneo Under 23 Maschile

Italia-Portogallo 22-14

Italia: Valentini 7, Chinellato 5, Serpilli 4, Gallo 6

Italia-Francia2 14-21

Italia: Valentini 1, Chinellato 5, Serpilli 5, Gallo 3

Italia-Francia3 15-21

Italia: Valentini 6, Chinellato 3, Serpilli 6, Gallo

France U23 - Italia U23 21-20

Italia. Chinellato 8, Gallo 1, Serpilli 4, Valentini 4

Nuova Zelanda-Italia U23 13-22

Italia U23. Valentini 3, Serpilli 7, Gallo 3, Chinellato 3

Semifinali

Italia U23-Inghilterra 17-15 d1ts

Italia U23. Valentini 8, Serpilli 2, Gallo 3, Chinellato 4

Finale

Italia-Francia 13-10

Italia. Valentini 3, Serpilli 7, Gallo 2, Chinellato 1

Risultati del Torneo Under 23 Femminile

Spagna-Italia 21-9

Italia: Bongiorno 3, Mattera 4, Del Pero 2, Smorto

Italia-Nuova Zelanda 16-22

Italia: Bongiorno 6, Mattera 2, Del Pero 3, Smorto 5

Italia U23-USA 9-21

Italia. Bongiorno 5, Mattera 1, Smorto 1, Del Pero 2.

Italia U23-Nuova Zelanda 13-21

Italia U23. Bongiorno 4, Mattera 2, Smorto 4, Del Pero 3.

Italia U23 - Portogallo 14-15

Italia. Bongiorno 1, Mattera 3, Smorto 2, Del Pero 8