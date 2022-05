Pallacanestro lariana Chinellato, Del Pero e Frustaci convocati con le selezioni azzurre

Basket giovanile news

Pallacanestro lariana il trio brianzolo spera di partecipare al FIBA Nations League Under 23 3 contro 3 in programma in Israele dal 30 maggio al 1 giugno

Belle notizie tinte d'azzurro per la pallacanestro lariana. Ben tre cestisti nostrani infatti sono stati convocati dal Settore Squadre Nazionali in preparazione della FIBA Nations League Under 23 il torneo 3 contro 3 in programma a Tel Aviv (Israele) dal 30 maggio al 1 giugno. Nella nazionale maschile è stato convocato il canturino Riccardo Chinellato prodotto del Progetto Giovani Cantù mentre con la selezione femminile sono state chiamate la canturina neo campionessa d'Italia Beatrice Del Pero e l'ex Vertematese Sofia Frustaci.

Il raduno di preparazione all’evento si terrà a Roma dal 25 al 29 maggio, soltanto 4 atleti/e parteciperanno alla FIBA 3x3 Nations League.

Convocati Italia Maschile

Riccardo Chinellato (2000, 1.98, Pallacanestro Piacentina)

Lorenzo De Zardo (1999, 1.99, Alberti e Santi Fiorenzuola 1972)

Antonio Gallo (2000, 1.88, Bava Opportunity Shop Pozzuoli)

Matteo Pollone (1999, 1.92, Edilnol Biella)

Michele Serpilli (1999, 2.00, Allianz Pazienza San Severo)

Fabio Valentini (1999, 1.86, Novipiù Casale Monferrato)

Convocate Italia Femminile

Giorgia Bocola (2000, 1.79, Fe.Ba Civitanova)

Giulia Bongiorno (2000, 1.77, Basket Roma)

Beatrice Del Pero (1999, 1.78, Famila Schio)

Sofia Frustaci (2001, 1.83, Gesam Gas + Luce Lucca)

Caterina Mattera (2001, 1.85, Giorgio Tesi Group Ponte Buggianese)

Giovanna Elena Smorto (1999, 1.78, Reyer Venezia Mestre)

Staff azzurro

Allenatore: Lorenza Arnetoli

Preparatore Fisico: Jacopo Arrobbio (25-29 maggio)

Medico: Davide Ortolina

Fisioterapista: Luigi Raia

Team Manager: Matteo Massacesi

Il programma azzurro

25 maggio

Arrivo convocati/e entro le ore 16:00 c/o Centro di Preparazione Olimpica - Largo Giulio Onesti, 1

Ore 18.00-20.00 Allenamenti

26 maggio

Ore 10.00-12.30 Allenamenti

Ore 17.30-20.00 Allenamenti

27 maggio

Ore 10.00-12.30 Allenamenti

Ore 17.30-20.00 Allenamenti

28 maggio

Ore 10.00-12.30 Allenamenti

Ore 17.30-20.00 Allenamenti

29 maggio

Ore 6.00 Trasferimento c/o Aeroporto Fiumicino, volo Roma-Tel Aviv e trasferimento in albergo

30 maggio-1 giugno

Nations League contro Grecia, Israele, Romania e Turchia.

L’orario delle partite sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito FIBA (www.play.fiba3x3.com).

Tutte le partite saranno trasmesse live in streaming su www.youtube.com/fiba 3x3

2 giugno

Ore 15.15 Volo Tel Aviv-Roma e rientro presso le proprie sedi