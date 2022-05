Basket femminile la canturina Del Pero sogna di festeggiare stasera il suo primo scudetto con Schio

pallacanestro rosa news

Basket femminile oggi si gioca gara4 della finale tricolore di serie A1 donne.

Basket femminile Beatrice e la Famila però dovranno fare il colpo al Paladozza di Bologna contro la Virtus che ha riaperto la serie sul 2-1

Serata speciale per il basket femminile italiano che oggi alle ore 20.30 presenta il quarto atto della finale scudetto di serie A1. Al Paladozza di Bologna la Virtus Segafredo ospita la Famila Schio che sta conducendo la serie 2-1 ma che solo martedì ha dovuto subire la sconfitta all'ultimo secondo vedendo sfumare il primo match ball tricolore. Chi spera di festeggiare magari già stasera il suo primo scudetto di serie A1 è la giovane cestista canturina Beatrice Del Pero in forza da quest'anno a Schio dove ha già vinto in stagione Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La gara 4 di stasera si annuncia davvero tutta da giocare e da vedere perché aperta ad ogni risultato. Ricordiamo che in caso di parità la serie di sposterà a Schio dove si giocherà la bella decisiva per il tricolore domenica 8 maggio-

La palla a due di Gara 4 è prevista per stasera alle ore 20.30 al PalaDozza, diretta in chiaro su LBF TV e LBF TV - Canale 411.

Questo il programma completo delle partite scudetto

GARA 1 - Giovedì 28 aprile - PalaRomare Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 83-73

GARA 2 - Sabato 30 aprile - PalaRomare Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 78-51

GARA 3 - Martedì 3 maggio - PalaDozza Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 72-71

GARA 4 (eventuale) - Giovedì 5 maggio - PalaDozza ore 20.30 -Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio

GARA 5 (eventuale) - Domenica 8 maggio - PalaRomare