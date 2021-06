Pallacanestro lariana sabato 19 Open day di basket femminile presso la palestra di via Tevere

Pallacanestro lariana continuano le iniziative promosse dal GS Villa Guardia.

Pallacanestro lariana grande successo anche la seconda tappa del progetto "Be player bee lover" svoltasi a Montano Lucino

La pallacanestro lariana ha salutato con piacere il nuovo grande successo riscosso dalla seconda tappa del Minibasket in Tour il progetto "Be Player, Bee Lover" promosso da GS Villa Guardia che si è svolto sabato scorso sui campi all'aperto di Montano Lucino in collaborazione con la Polisportiva Aurora. Una splendoda giornat di sole e caldo ha accompagnato i tantissimi mini cestisti locali che sono accorsi per questo nuovo appuntamento con la palla a spicchi che ha regalato loro tanto diverrimento giochi e sana goliardia all'aria aperta. Dopo i giochi e le attività organizzate dagli appassionati istruttori GSV, i mini cestisti hanno potuto rinfrescarsi con una squisita merenda (gentilmente offerta da Tigros) ed una meravigliosa mascherina personalizzata "Be Player, Bee Lover" firmata dal GSV. Ora però il GS Villa Guardia non va in vacanza ma ha in serbo nuovi appuntamenti con la palla a spicchi. Dopo i due Open Day del minibasket che si sono svolti nei due weekend precedenti a Civello e appunto a Montano Lucino, il basket a Villa Guardia si tinge di rosa. Sabato prossimo 19 giugno infatti alle ore 16.30 presso la psalestra di via Tevere a Villa Guardia, si svolgerà un open day con allenamenti di prova aperti a tutte le ragazze dai 6 ai 16 anni. Anche questo evento è parte del nuovo progetto Spina Bees. Chi fosse interssato a partecipere o a ricevere ulteriori informazioni può rivolgersi direttamente alla società GSV tel 3483000410.