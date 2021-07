Pallacanestro lariana SCB Basketball camp 2021 tra tanto divertimento e un saluto speciale

Pallacanestro lariana si è chiusa la settimana di basket a Campodolcino con Sport Club Brianza.

Pallacanestro lariana il club comasco però saluta lo storico responsabile organizzativo Fortunato Pedrazzani che ha terminato la sua collaborazione

La pallacanestro lariana non va invacanza anzi anche d'estate molte società organizzano divertenti e assolati camp per i loro tesserati. Così come ha fatto lo Sport Club Brianza che ha da poco consluso l'edizione 20121 del suo tradizionale Basketball Camp, una settimana intensa di basket, natura e tanto divertimento per tutti che è andato in scena nell'incantevole cornice di Campodolcino. L'’edizione 2021 del SCB camp è iniziata sabato 10 luglio, di mattina, quando presso la palestra della scuola secondaria di Lipomo, sono stati eseguiti tutti i tamponi pre-camp ai partecipanti e allo staff, oltre alla consegna del materiale. Poi la partenza alla volta di Campodolcino, dove i 27 iscritti guidati dai tre istruttori SCB hanno potuto vivere una bella settimana tra allenamenti con la palla a spicchi, camminate nella natura e ovviamente tanta goliardia. Calato il sipario sull'SCB Basketball camp 2021 la società comasca è già attiva per definire la prossima stagione sportiva al via da settembre con non poche novità. Tra queste anche una partenza illustre quella di Fortunato Pedrazzani che dopo 35 anni nel club ha concluso la sua collaborazione come responsabile organizzativo.

Questo il saluto via social di Fortunato Pedrazzani

Si è concluso il BASKETBALL CAMP 2021.

È stata un esperienza ricca di sport ed emozioni. Ringrazio tutti i ragazzi che vi hanno partecipato e gli istruttori Edoardo ed Alessandro, ottimi organizzatori sotto tutti i punti di vista.

Con la fine del camp si conclude anche il mio impegno come responsabile organizzativo all’interno dello Sport Club Brianza.

Sono stati anni (ben 35) molto intensi, vissuti con passione, determinazione, allegria e rispetto nei confronti di un ambiente sportivo che mi ha dato molto.