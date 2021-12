Pallavolo Cabiate big match per la Clerici Auto che rende visita alla capolista Pro Patria Milano 

Pallavolo femminile in campo

Serata importante per la Pallavolo Cabiate che alle ore 21 sarà protagonista del big match dell'8° turno d'andata del girone B2 di serie B2 femminile. La Clerici Auto diretta da coach Gilles Reali infatti stasera renderà visita alla capolista solitaria Bracco Pro Patria Milano che la precede in classifica di un solo punto. Una sfida impegnativa ma a tempo stesso stimolante per le ragazze cabiatesi che mette in palio il primato e che precede di una settimana l'altro scontro diretto che la ClericiAuto giocherà in casa sua sabato 11 dicembre con la pariclassifica Villa Cortese che oggi è impegnata nel turno interno contro la quarta forza del girone la Cartiera dell'Adda Mandello. Una serata quella odierna che potrebbe definire meglio le gerarchie del girone B2 visto che si affrontano le quattro prime della classe.

Il programma dell'8 turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 4 dicembre ore 21 Bracco Pro Patria Milano-ClericiAuto, Cinisello-Chiavenna, Insubria-Vivivolley, Delebio-Barzago, Cusano-Padernese, Villa Cortese-Mandello-

Classifica girone B2

Bracco Pro Patria Milano 20; ClericiAuto Cabiate, Villa Cortese 19; Cartiera dell'Adda Mandello 18; Padernese 12: Cusano 11; Cinisello 10; Chiavenna 7; ViviVolley Varese 4; Barzago 3; Uyba PVV Riwega Delebio, Insubria Gallarate 0.