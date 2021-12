Pallavolo Cabiate, la Cleriauto batte Cusano al tie break ma scende al secondo posto

Volley femminile i risultati

Si è giocato il 7° turno d'andata di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate: si è giocato il 7° turno d'andata di serie B2 donne.

Pallavolo Cabiate: ora l'attenzione è rivolta al big match di sabato 4 dicembre

Il 7° turno d'andata del campionato di serie B2 femminile ha visto il successo della Pallavolo Cabiate che però è scesa al secondo posto in classifica nel girone B2. La Clerici Auto infatti ha battuto al tie break per 3-2 il Cusano conquistando 2 punti e lasciando così la vetta del girone alla Bracco Milano che invece ha sbancato Chiavenna per 3-0. Clerici Auto agganciata così a quota 19 dalla Villa Cortese e sabato 4 dicembre è in programma proprio il bg match sul campo della capolista meneghina. Settimana prossima sabato 11 dicembre un'altra sfida di cartello in casa contro la pari classifica Villa Cortese. L'inizio di dicembre regala una autentica fase calda per il team di coach Gilles reali.

Il tabellino di ClericiAuto Cabiate-Cusano 3-2

Parziali 25-17, 25-20, 17-25, 24-26, 16-14.

Clerici Auto: Hyka 3, Citterio 13, Galliani 8, Bernasconi 19, Colombo 16, Ruffini 4, Bianchi 3, Cecconello 1, De Luca, Provasi. Ne Bruschi, Bergna, Quartarella. All. Reali.

I risultati del 7° turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 27 novembre ore 21 ClericiAuto-Cusano 3-2, Villa Cortese-Cinisello 3-0, Mandello-ViviVolley 3-0, Padernese-Uyba PVV Riwega Delebio 3-1, Chiavenna-Pro Patria Milano 0-3, Barzago-Insubria Gallarate 3-1.

Classifica girone B2

Bracco Pro Patria Milano 20; ClericiAuto Cabiate, Villa Cortese 19; Cartiera dell'Adda Mandello 18; Padernese 12: Cusano 11; Cinisello 10; Chiavenna 7; ViviVolley Varese 4; Barzago 3; Uyba PVV Riwega Delebio, Insubria Gallarate 0.

Il programma dell'8 turno d'andata girone B di serie B2

Sabato 4 dicembre ore 21 Bracco Pro Patria Milano-ClericiAuto, Cinisello-Chiavenna, Insubria-Vivivolley, Delebio-Barzago, Cusano-Padernese, Villa Cortese-Mandello-