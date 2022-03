Pallavolo Cabiate la Clerici Auto si prepara per la trasferta a Chiavenna

Volley femminile news

Pallavolo Cabiate per il team lariano sabato 26 marzo ultima giornata di regular season poi spazio ai tanti recuperi

La Pallavolo Cabiate è pronta per l'ultima giornata di stagione regolare nel campionato di serie B2 femminile che la porterà sabato 26 marzo a fare tappa sul campo di Chiavenna. Obiettivo per la Clerici Auto chiudere bene la regular season per mantenere la seconda piazza dietro la capolista Bracco Pro Patria Milano che in settimana ha vinto il recupero contro Insubria Gallarate e si è portata a +4 sul team di coach Gilles Reali. Come detto a Chiavenna impegno esterno non facile per la Clerici Auto contro una squadra reduce da un bel successo a Paderno ma già battuta all'andata per 3-0 il 17 febbraio scorso a Cabiate. Dopo quest'ultimo turno regolare sarà dato spazio a tanti recuperi ancora in cartellone.

Il programma del 22° turno stagionale del girone B2

Sabato 26 marzo ore 20.30 Chiavenna-Cabiate, Uyba PVV Riwega Delebio-Insubria Gallarate, Bracco-Cartiera d'Adda Mandello, Vivivolley-Villa Cortese, Cinisello-Padernese, Cusano-Barzago.

Il 23 marzo si è giocato il recupero Bracco Pro Patria-Insubria Gallarate 3-0

Classifica aggiornata del girone B2

Bracco Pro Patria Milano 47; ClericiAuto Cabiate 43; Villa Cortese, Cartiera dell'Adda Mandello 40; Cinisello 25; Cusano 24; Padernese 22; Chiavenna 21; Barzago, Vivivolley Varese 11; Insubria Gallarate 5; Uyba PVV Riwega Delebio 2.