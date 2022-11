Pallavolo Cabiate: si è giocato nel weekend il 6° turno d'andata del campionato B1 donne.

Pallavolo Cabiate: la Clerici Auto trona al successo contro Piacenza e sale al quinto posto

Missione compiuta dalla Pallavolo Cabiate che torna al successo nel campionato di serie B1 femminile superando di slancio la Galbiati Vap Piacenza e salendo così al quinto posto in classifica nel girone B. La Clerici Auto diretta da coach Gilles Reali sabato sera si è imposta tra le mura amiche con il netto punteggio di 3-0 anche se la vittoria non è stata semplice per la top scorer Biganzoli e compagne. Ora la Clerici Auto gasata da questa vittoria preparerà la difficile trasferta di sabato prossimo sul campo della neo capolista Costa Volpino.

Il tabellino di Clerici Auto Cabiate-Galbiati Vap Piacenza 3-0

Parziali: 25-18, 25-20, 25-23

Clerici Auto Cabiate: Citterio 7, Pellegatta, Colombo 11,Della Canonica, Zanotto 8, Biganzoli 13, Castelli 7, Cavalleri, Quartarella, Ne: Viscorni, Ruffini, Cecconello, Quartana, Hyka. All. Reali.

I risultati del 6° turno del girone B

Sabato 12 novembre ore 21 Cabiate-Galbiati Vap Piacenza 3-0, Crema-Legnano 2-3, Trescore-Bracco 3-0, Busnago-Costa Volpino 0-3, Concorrezzo-Capo D'Orso Palau 3-1. Gorle-S. Paolo Cagliari 3-2.

Classifica girone B

Costa Volpino 17; Bracco Pro Patria, Legnano 16; Crema 13; Cabiate 10: Trescore 9; Capo D'Orso Palau 7; Gorle 5; Galbiati Vap Piacenza 4; Delebio, Busnago. San Paolo Cagliari, Concorrezzo 3.