Pallavolo Cabiate stasera la Clerici Auto fa tappa a Crema per provare il sorpasso

Pallavolo Cabiate si gioca oggi il 5° turno d'andata di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate la squadra di coach Gilles Reali sfida alle ore 20.30 la Enercom Fimi dell'ex Alice Bocchino

E' una pallavolo carica quella che quest sera rende visita per il 5° turno d'andata del campionato di serie B1 femminile all'Enercom Fimi Crema. Già perché il punto strappato settimana scorsa all'imbattuta Legnano ha fatto bene alla classifica ma anche a tutto l'ambiente cabiatese a cominciare dalla squadra diretta da coach Gilles Reali che si presenta con fiducia alla delicata sfida di oggi. Uno scontro diretto non facile ma molto stimolante per Biganzoli e compagne sul campo di Crema che è avanti di sole due lunghezze in classifica e che vanta tra le sue file l'ex di turno Alice Bocchino.

Programma del 5° turno del girone B

Sabato 5 novembre ore 2o.30 Enercom Fimi Crema-Cabiate, Legnano-Trescore, Bracco Pro Patria-Gorle, Costa Volpino-Delebio, Capo d'Orso Palau-Busnago, S. Paolo Cagliari-Galbiati Piacenza.

Classifica girone B

Bracco Pro Patria 12; Legnano, Costa Volpino 11; Crema 9; Cabiate 7; Trescore. Capo D'Orso Palau 6; Delebio, Gorle 3; San Paolo Cagliari 2; Galbiati Piacenza. Busnago 1; Concorrezzo 0.