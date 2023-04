Pallavolo Cabiate: è vigilia del 24° turno del girone B di serie B1 donne.

Pallavolo Cabiate: per la Clerici Auto weekend di riposo e da spettatrice

Si annuncia un weekend atipico e da spettatrice per la Pallavolo Cabiate che osserva il turno di riposo nel campionato di serie B1 femminile. Con ancora l'amarezza dell'ultima sconfitta subita in Sardegna contro il Capo D'Orso Palau, la Clerici Auto dall'alto del suo buon quinto posto si ferma per recuperare energie, ricaricare le batterie e aspettare i risultati del 24° turno stagionale del girone B. Cabiate tornerà in campo sabato 29 aprile quando renderà visita al Delebio.

Programma del 24° turno, 11° di ritorno del girone B

Sabato 22 aprile Bracco-Costa Volpino, Legnano-San Paolo, Gorle-Concorezzo, Crema-Palau, Colleoni Trescore-Galbiati, Riposa Cabiate.

Classifica girone B

Costa Volpino 56; Bracco Pro Patria 47; Legnano 44; Crema 41; Cabiate 34; Delebio, Trescore Capo D'Orso Palau 30; San Paolo Cagliari 29; Concorezzo 25; Gorle 24; Galbiati Piacenza 19; Busnago 4.