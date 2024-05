Pallavolo lariana: torna il 10° "Un Lago di Volley"

Una bella notizia per la pallavolo lariana è arrivata in queste ore direttamente dalla Fipav di Como: "Un Lago di Volley" torna e si giocherà il 2 giugno 2024 a Cernobbio, iscrizioni aperte.

"Un Lago di Volley” torna a Cernobbio

L'appuntamento più atteso della stagione pallavolistica del comasco dopo quatto anni di assenza forzata è pronto a tornare e come detto si svolgerà nella prima domenica di giugno presso la splendida cornice immersa nel verde dell’ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio. Nata nel 2010, questa manifestazione nel corso degli anni è cresciuta toccando numeri da record che l'organizzazione spera di battere nell'imminente decima edizione che quest’anno è pronta ad accogliere anche i piccoli giocatori di Volley S3 nati tra il 2012 e il 2018. Ogni anno il torneo ha ospitato atleti di altissimo livello, invitati per presenziare e supportare l’iniziativa come lo è stato per esempio azzurro Alberto Cisolla. Per l'edizione numero 10 di "Un Lago di Volley" l'invito è stato rivolto a Dario Monguzzi, capitano del Pool Libertas Cantù di Serie A2 Credem Banca. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 25 maggio 2024. Per info e iscrizioni: comunicazione.como@federvolley.it.