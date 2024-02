Pool Libertas Cantù: al PalaFrancescucci arriva Santa Croce per una gara insidiosa

Il girone di ritorno del campionato di Serie A2 Credem Banca di pallavolo arriva al giro di boa. E la sfida che attende i ragazzi del Pool Libertas domenica 11 febbraio 2024 alle 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate è di quelle molto insidiose. I ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso affronteranno la Kemas Lamipel Santa Croce. Dopo un inizio in salita, i toscani sono riusciti a trovare il giusto equilibrio e hanno scalato le posizioni in classifica fino ad arrivare a ridosso della zona Play Off.

Il commento di coach Denora

"Domenica penso che sarà una partita diversa rispetto all'andata, siamo due squadre diverse, mutate. Loro avevano degli infortuni importanti, adesso sono al completo, e sono anche cresciuti nelle prestazioni. Hanno giocatori d'esperienza molto importanti, e i giovani sono davvero di prospettiva. Da parte nostra ci sarà la solita voglia di lottare su ogni pallone, e come stiamo facendo nelle ultime gare l'attenzione massima sarà alle gestione dei nostri palloni soprattutto. Viviamo il momento, cerchiamo di portare a casa sempre il risultato, e poi vediamo il futuro cosa ci riserverà".

Gli avversari

Coach Michele Bulleri è stato confermato sulla panchina della Kemas Lamipel. In cabina di regia schiera un palleggiatore esperto come Manuel Coscione, confermato e ex della gara. Opposto è il cubano di passaporto portoricano Klistan Lawrence, la scorsa stagione all'Allianz Milano in SuperLega. Gli schiacciatori sono il capitano Leonardo Colli e il nazionale estone Karli Allik, arrivato a inizio novembre dall'Hapoel Mate-Asher Ako, che milita nel massimo campionato israeliano. Al centro l'ex capitano di Bergamo Antonio Cargioli e l'ex Diavoli Rosa Pardo Mati (classe 2006). Il libero è Luca Loreti, classe 2005 e prodotto del vivaio dei “Lupi”.

L'andata

Il primo match dell'anno tra queste due squadre si è concluso con la vittoria del Pool Libertas Cantù per 3-1. Ad un primo set chiuso ai vantaggi dai toscani, hanno fatto da contraltare altri tre parziali in cui i canturini hanno strappato nella fase centrale per poi resistere ai tentativi di rimonta dei santacrocesi. Top scorer dell'incontro è stato Kristian Gamba con 29 punti, dei quali due ace, e il 66% in attacco.

Gli ex

Due gli ex, uno in campo e uno in panchina: Manuel Coscione ha palleggiato al PalaFrancescucci all’inizio della stagione 2021/2022; Alessio Zingoni ha cominciato la sua carriera da allenatore proprio alla Kemas Lamipel, dove è rimasto fino all’approdo a Cantù nel 2021.

Dove e quando

Fischio d'inizio: domenica 11 febbraio 2024 alle 18 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Arbitri: Fabio Bassan (Milano) e Denis Serafin (Treviso). Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul sito di VolleyballWorld.tv. Biglietti: Intero 10 euro, ridotto 5 euro – la biglietteria aprirà un'ora e mezza prima dell'inizio della partita.