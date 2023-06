Quarto tassello per il Pool Libertas versione 2023/2024, ed è la terza conferma. Lo schiacciatore viterbese Giuseppe Ottaviani, uno dei protagonisti della scorsa stagione, resta all'ombra del campanile di San Paolo anche per la prossima. È dai cinque campionati trascorsi alla Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania (con tanto di promozione dalla Serie B alla Serie A2) che non si fermava più di una stagione consecutvamente nella stessa società.

Pool Libertas Cantù: riconfermato anche Ottaviani

“L'intento, con il presidente – commenta coach Francesco Denora – era quello di provare a confermare gran parte della rosa per poter continuare il lavoro cominciato nella passata stagione. E uno di questi non poteva che essere Giuseppe Ottaviani. Sono entusiasta che siamo riusciti a trattenerlo, e che potrà continuare a darci esperienza, equilibrio e qualità. Abbiamo apprezzato molto il suo lavoro dentro e fuori dal campo: è uno di quei giocatori su cui si può sempre fare affidamento, anche nelle giornate in cui magari non si è in grande spolvero. Poi è un 'combattente', e riesce a trasmetterlo ai suoi compagni. Sappiamo quanto sarà importante anche questo nella prossima stagione, che si prospetta ancora una volta di altissimo livello”.

“Sono contento di restare a Cantù un altro anno – confessa lo schiacciatore laziale – Mi sono trovato bene con la società, con l'allenatore e con il gruppo dei giocatori, che in parte resterà anche il prossimo campionato. In più, è stato un bell'anno, e mi piacerebbe ripeterlo anche se sarà difficilissimo. La prossima stagione sarà impegnativa: si poteva pensare che con la 'scomparsa' di Vibo Valentia e di Bergamo la lotta per le posizioni alte della classifica sarebbe stata più aperta. Invece ci sono parecchie squadre che si stanno attrezzando per fare molto bene, anche una compagine come Pineto, che fino a qualche settimana fa sembrava facesse la Serie A3. Ma, come ogni volta, sarà il campo a decidere le sorti del torneo”.

“Per quanto riguarda noi – conclude – sono sicuro che ci divertiremo come è stato per la stagione appena conclusa. Ripetere quanto è stato fatto sarà molto difficile dato che è stato un anno fantastico per noi. In ogni caso noi ce la metteremo tutta per essere di nuovo protagonisti, anche se, come sempre, si devono incastrare al meglio tantissime cose. A livello personale punto a fare meglio di quanto fatto lo scorso campionato: confermarsi è importante, ma vorrei migliorare in quanto ho fatto meno bene. E, conoscendo già l'allenatore e gran parte del gruppo squadra, so che potrò lavorare bene da questo punto di vista”

La scheda

Giuseppe Ottaviani

Nato a: Viterbo

Il: 12/12/1991

Altezza: 196cm

Ruol0: schiacciatore

Carriera

2007-2011: M. Roma Volley (Giov./A1)

2012-2017: Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania (B/A2)

2017-2018: Sieco Service Ortona (A2)

2018-2019: Monini Spoleto (A2)

2019-2020: Sieco Service Ortona (A2)

2020-2021: BCC Castellana Grotte (A2)

2021-2022: Emma Villas Aubay Siena (A2)

2022-…: Pool Libertas Cantù (A2)

Palmares

Promozione dalla B alla A2 (2014)