Progetto Giovani Cantù: doppietta vincente con U17 e U15

E' andato in archivio un altro weekend di successi e trofei per il Progetto Giovani Cantù.

Progetto Giovani Cantù senza freno

Ancora a segno la squadra Under 17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che ha vinto il quadrangolare di Costa Masnaga dove ha sbaragliato il campo. Nella semifinale di sabato 14 settembre i canturini di coach Guido Saibene hanno battuto ampiamente i padroni di casa del Basket Costa per 71-37 (PGC: Sironi 6, Moscatelli 1, Rossi 19, Castoldi 2, Fossati 7, Malano 7, Ghirardi 5, Bagordo 10, Fortis 6, Pizzamiglio 4, Martinalli 2, Alexa 2. All. Saibene) per poi bissare ieri nella finalissima vinta in volata contro l'Urania Milano per 68-66 (PGC: Sironi 12, Moscatelli 1, Rossi 16, Castoldi 2, Malano 16, Ghirardi 2, Pozzi, Bagordo 6, Fortis 5, Pizzamiglio, Martinalli 1, Alexa 7. All. Saibene).

Classifica finale U17:

1° PGC Cantù

2° Urania Milano

3° Basket Costa Masnaga

4° Basket Segrate

Successo anche per l'U15

Dalla toscana è torna con un ottimo primo posto anche la squadra Under15 Eccellenza del PGC. I giovani biancoblù diretti da coach Matteo Bonassi e dal vice Cipolletta hanno infatti vinto il torneo di Terranuova. Nella giornata di sabato, il PGC ha superato prima Perugia per 89-39 (PGC: Barreca 6, Leto 9, Rainoldi 2, Teoldi 14, Festi 5, Grisoni 6, Sellitto 16, Buzzi 3, Martinelli, Ferrari 13, Marelli 9, Bonavoglia 2, Gazzani 2). e poi i padroni di casa di Terranuova Bracciolini per 78-59 (PGC: Barreca 13, Leto 4, Rainoldi 2, Teoldi 10, Festi 2, Grisoni 2, Sellitto 12, Martinelli 2, Ferrari 11, Marelli 10, Bonavoglia, Gazzani 7.). Nella finale di ieri, ancora un successo per il PGC, che ha superato anche San Lazzaro con il punteggio finale di 78-54 (PGC: Barreca 8, Leto 14, Rainoldi, Teoldi 6, Festi 3, Grisoni 7, Sellitto 6, Martinelli 2, Ferrari 9, Marelli 8, Bonavoglia 3, Gazzani 10).

Classifica finale U15:

1. PGC Cantù

2. ⁠BSL San Lazzaro

3. ⁠Firenze Basket Academy

4. ⁠Terranuova Bracciolini

5. ⁠Prato

6. ⁠Perugia