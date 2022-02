Progetto Giovani Cantù esordio negativo per il Viaggiatore Goloso stoppato a Milano

pallacanestro giovanile news

Progetto Giovani Cantù iniziata ieri sera la seconda fase del campionato Under17 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra di coach Mattia Costacurta dopo un buon avvio si è arresa all'AIX Armani Olimpia per 91-77

Esordio negativo nella seconda fase regionale per la squadra Under17 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Ieri sera infatti il Viaggiator Goloso ha debuttato nel nuovo girone Gold perdendo a Milano contro l'AIX Armani Olimpia per 91-77 . E pensare che i canturini erano partiti forte chiudendo avanti il primo quarto e sotto solo di 2 punti alla pausa lunga. Dopo l'intervallo pero i milanesi hanno preso in mano la gara allungando progressivamente e tenendo a distanza i brianzoli. Il team canturino tornerà in campo per il 2° turno, il primo casalingo il 2 marzo contro la Blu Orobica Bergamo.

Il tabellino di OLIMPIA MILANO - VIAGGIATOR GOLOSO CANTÙ 91-77

(18-22, 47-45, 68-59)

Olimpia Milano: Alberti, Casella 6, Anchisi 2, Fiorillo 26, Miccoli 18, Bevilacqua 5, Bortolani 2, Altieri, Toffanin 10, Todisco 13, Marcucci 5, Zampieri 4. All. Pogliaghi.