Progetto Giovani Cantù il canturino Riccardo Greppi ko con l'Italia u18 contro la Repubblica Ceca

Progetto Giovani Cantù si è chiuso il Torneo internazionale di Calatayud per il cestista brianzolo.

Progetto Giovani Cantù ieri sconfitta per gli azzurrini che ora proseguono la preparazione in vista degli Europei in Turcha

Si è chiuso con una sconfitta il Torneo di Calatayud per la nazionale italiana Under18 di Riccardo Greppi cestista del Progetto Giovani Cantù. Dopo il ko subito all'esordio contro la Francia e il riscatto vincente di lunedì contro la Serbia, ieri sera gli azzurrini hanno perso contro la Repubblica Ceca nell'ultimo incontro della manifestazione. Per il canturino 2 punti a referto. Ora gli azzurrini e Greppi continueranno nella loro preparazione in vista del campionato Europeo di categoria che si svolgerà a Konya in Turchia dal 30 luglio al 7 agosto.

Il tabellino di Repubblica Ceca-Italia 88-68

Parziali 23-12; 47-32; 71-46

Rep. Ceca: Navratil 3, Olbort 8, Slowiak 6, Lukes 13, Svoboda 10, Ivecas 12, Svoboda S. 9, Rychtecky, Pulpan 2, Icoulisianis, Stovicek 17, Koppke 8.

Italia: Zacchigna 10, Cecchi 17, Scarponi 5, Faggian 6, Visintin 11, Morena, Stazzonelli 8, Marangon 7, Zangheri, Cannavina 2, Greppi 2, Longo. All: Capobianco.

I convocati per il torneo in Spagna*

#4 Mauro Zacchigna (2004, A, Vanoli Cremona)

#7 Andrea Cecchi (2005, G/A, Cipir Borgomanero)

#8 Alessandro Scarponi (2004, G, Basket S. Arcangelo)

#9 Leonardo Catriel Faggian(2004, P, Nutribullet Treviso)

#10 Matteo Visintin (2004, P, Stella Azzurra)

#11 Tommaso Morena (2004, A, Umana Reyer Venezia)

#12 Umberto Stazzonelli (2004, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#13 Leonardo Marangon (2005, G, Pall. Vigodarzere)

#14 Lorenzo Zangheri (2004, A, Dolomiti Energia Trento)

#16 Flavio Cannavina (2004, A, Gevi Napoli Basket)

#18 Riccardo Greppi (2005, C, S. Bernardo Cantù)

#20 Valerio Maria Longo (2004, A, 2b Control Trapani)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione sportiva 2021/22

Il programma azzurro

Domenica 10 luglio

Spagna-Italia 70-50

Lunedì 11 luglio

Italia-Serbia 65-61

Martedì 12 luglio

Repubblica Ceca-Italia 88-68

Mercoledì 13 luglio

Trasferimento in Italia

Fine raduno.