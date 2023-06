Progetto Giovani Cantù: nel weekend si è giocata la Final Four Silver regionale.

Progetto Giovani Cantù: la Ceam Under14 cade in semifinale ma sale sul podio lombardo

Si è fermato in semifinale il bel cammino stagionale della squadra Under14 Silver del Progetto Giovani Cantù. La Ceam di coach Rumi infatti sabato scorso è stata battuta in semifinale regionale dalla corazzata EA7 Olimpia Milano che si è imposta per 97-63 conducendo fin dalle prime battute. A guidare la squadra milanese che poi ha vinto il titolo lombardo l'ex coach canturino Gabriele Zaccardini.

Si chiude comunque sul terzo gradino del podio lombardo la bella stagione dei ragazzi della Ceam Cantù Silver.

Il tabellino della semifinale regionale OLIMPIA MILANO - CEAM CANTÙ 97-63

Parziali: 29-14, 58-31, 77-46

Olimpia Milano: Spizzirri 2, Calabrese 5, Lassooij, Chissotti 4, Venturoli 5, Cabas 8, Papaleo 18, Cerbino 8, Fulgaieri 8, Compaore 17, Marai, Sguazzin 22. All. Zaccardini.