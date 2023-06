Progetto Giovani Cantù: ancora allori e vittorie per il club brianzolo.

Progetto Giovani Cantù: la Ceam vola alla Final Four regionali U14 Silver

Continua a mietere successi e a raggiungere finali importanti il Progetto Giovani Cantù. Il tempo di festeggiare i secondo posti della squadra Under15 alle finali nazionali e dell'Under14 Elite al campionato lombardo ed ecco che un'altra compagine brianzola raggiunge una Final Four prestigiosa.

Si tratta del team Under14 Silver che si è qualificato per le finali del campionato regionale. La Ceam Cantù allenata da coach Andrea Rumi si è meritata l’accesso al tabellone finale a 64 squadre dove ha inanellato una serie di vittorie consecutive che le hanno aperto le porte della Final four regionale: prima ha battuto per 92-72 il Bk Team Battaglia, poi ha superato per 90-73 il Scanzorosciate, quindi ha domato per 85-72 l'Evoluzione 1969 Ghedi ed infine ha vinto i quarti di finale contro ACLI Trecella per 70-63 staccando così il passa per la Final Four lombarda.

Queste finali regionali si svolgeranno ad Almenno San Bartolomeo: semifinali sabato 17 giugno ore 17 EA7 Milano-CEAM Cantù, ore 19 Venegono-Desenzano; domenica la finale per il 1° e 2° posto ore 18.

Questo il tabellino di Acli Trecella-Ceam Cantù 63-70

Parziali: 15-19, 31-35, 48-52.

Acli Trecella: Facchinetti 4, Pagano 2, Crispino 10, Orlando 8, Mapelli, Busnelli 2, Fabiano 7, Fassi, Gibertini 2, Motta 7, Monzani 18, Ronzoni 3. All. Masci.

CEAM Cantù: Armenise, Pirini 6, Cozza L. 2, Valcarenghi, Tagliabue, Cassa, Olgiati 11, Varani 18, Cozza G. 9, Guariglia 7, Cuomo, Polti 17. All. Rumi.