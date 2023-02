Progetto Giovani Cantù: si è aperta la seconda fase del campionato Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio riparte di slancio e travolge anche Lodi

Si è aperta nel migliore dei modi la seconda fase per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio di coach Federico Castoldi infatti ha esordito vincendo in casa nettamente contro Lodi per 90-57. La squadra canturina resta in testa con Milano e tornerà in campo sabato 11 febbraio ancora in casa contro Cernusco.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ - BASKET LODI 90-57

Parziali 22-8, 55-32, 79-44

Cierre Ufficio Cantù: Panceri 20, Molteni 14, Carlotta 10, Bandirali 10, De Rosa 9, Calvio 8, Rossi 7, Zimonjic 6, Malano 5, Ghirardi 1, Viviani, Oliverio. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Programma del 1° turno d'andata girone Gold Under15 Ecellenza

Sabato 4 febbraio ore 19.30 Cantù-Lodi 90-57, Aba Legnano-EA7 Milano 54-68, domenica 5 Bernareggio-Blu Orobica 101-115, Lunedì 6 Cernusco-Varese Academy 57-70.

Classifica girone Gold

Cantù, EA7 Milano 14; Varese Academy 8; Blu Orobica Bergamo6; Bernareggio, Lodi, Cernusco 4; Aba Legnano 2.

Programma del 2° turno d'andata girone Gold Under15 Ecellenza

Sabato 11 febbraio ore 17.30 Cantù-Cernusco, Blu Orobica-Legnano; domenica 12 EA7 Milano-Bernareggio, Lodi-Varese Academy.