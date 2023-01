Progetto Giovani Cantù: è terminato il girone A del campionato Under15 Eccellenza lombardo.

Progetto Giovani Cantù: Cierre Ufficio sbanca anche Legnano e chiude in testa da imbattuta

Si è chiusa in bellezza e in modo trionfale la prima fase del campionato Under15 Eccellenza per la Cierre Ufficio del Progetto Giovani Cantù. Il team brianzolo diretto da coach Federico Castoldi ha chiuso il girone A primo e imbattuto collezionando il 14° successo di fila sbancando anche il campo dell'ABA Legnano per 56-93. L'ennesima prova di forza in una prima parte di stagione assolutamente perfetta per i giovani U15 canturini.

Il tabellino di ABA Legnano-Cierre Ufficio Cantù 56-93

Parziali 12-23, 23-45, 39-77

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 9, Zimonjic 7, Calvio 14, Kellici 2, Malano 3, Rossi 8, Ghirardi 8, Carlotta 4, Viviani 4, Ventura 5, Panceri 12, Bandirali 17. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Il cartellone del 14° turno, settimo di ritorno girone A Under15 Eccellenza

Sabato 21 gennaio Aba Legnano-Cierre Ufficio Cantù 56-93, Desio-Bernareggio 82-81, Gallarate-Magenta 74-36, Pall. Varese-Varese Academy 71-82.

Classifica finale girone A Under15 Eccellenza

PGC Cantù 28; Varese Academy 22; Bernareggio, Legnano 18; Desio 14; Gallarate 6; Pallacanestro Varese 4; Magenta, 2.