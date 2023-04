Progetto Giovani Cantù: nel weekend si sono giocate le semifinali regionali U15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù: la Cierre Ufficio supera anche Legnano e vola in finale lombarda

E' finale regionale per la squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. La Cierre Ufficio infatti nel weekend ha superato di slancio anche l'ostacolo Aba Legnano e ha staccato il biglietto per la finalissima per il titolo lombardo che si giocherà in casa nel fine settimana prossimo contro l'EA7 Milano.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ-ABA LEGNANO 90-49

Parziali: 26-19, 44-33, 71-38

Cierre Ufficio Cantù: Molteni 12, Aru 2, De Rosa 2, Zimonjic 8, Calvio 6, Malano 4, Rossi 2, Carlotta 13, Ghirardi 5, Viviani, Panceri 29, Bandirali 7. All. Castoldi, Vice All. Crespi.

Programma delle semifinali playoff Under15 Eccellenza

Cierre Ufficio Cantù-Aba Legnano 90-49

EA7 Milano-Bernareggio 89-73

Finale 1°-2° posto

Cantù.EA7 Milano

Programma dei quarti di finale playoff Under15 Eccellenza

1° quarto Cantù-Aurora Desio 104-54

2° quarto legnano-Blu Orobica Bergamo 67-55

3° quarto EA7 Miano-Urania Milano 70-40

4° quarto Varese Academy -Bernareggio 71-72