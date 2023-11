Progetto Giovani Cantù: la Columbus U19 vola sempre più alto e travolge anche il Vado 80-56

Continua il volo della Columbus la squadra Under19 del Progetto Giovani Cantù che si conferma in un grande momento ma soprattutto al secondo posto nel campionato interregionale Eccellenza. La squadra diretta da coach Guido Saibene ad inizio settimana ha vinto il 9° turno d'andata travolgendo in casa il Vado per 80-56. Sugli scudi il tandem Clerici-Meroni autore di 47 punti in due.

Cantù resta seconda alle spalle della capolista Pallacanestro Varese e tornerà in campo il 4 dicembre per il penultimo turno d'andata sul campo del Borgomanero in un vero e proprio big match che vale la seconda piazza.

Il tabellino di Columbus Cantù - Pallacanestro Vado: 80-56

Parziali: 18-16, 45-25, 63-41.

Columbus Cantù: Tosetti 3, Cattaneo 4, Viganò 7, Meroni 21, Moscatelli 1, Clerici 26, Mazzoleni A. 6, Ferrari, Greppi 8, Bandirali 4. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Pozzoli, Acker.