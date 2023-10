Progetto Giovani Cantù: la Columbus Under16 debutta vincendo contro GranTorino

Inizia bene il campionato Under19 Eccellenza 2023/24 il Progetto Giovani Cantù. La Columbus di coach Guido Saibene infatti ha esordito in settimana vincendo in casa contro GranTorino per 69-63 al termine di una bella partita combattuta, equilibrata e che si è decisa nel finale a favore dei canturini. La Columbus tornerà in campo lunedì prossimo ospite del Campus Piemonte.

Il tabellino di Columbus Cantù - GranTorino Basketball: 69-63

Parziali: 21-11, 32-34, 48-46

Columbus Cantù: Tosetti 7, Beltrami, Cattaneo 4, Viganò, Meroni 24, Moscatelli, Marelli, Clerici 12, Mazzoleni F. 11, Ferrari 2, Greppi 7, Bandirali 2. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Acker.

I risultati del 1° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Real Mutua Torino-My Basket Genova 74-64, Desio-Varese Academy 59-88, Borgomanero-Derthona 76-75, Crocetta Torino-Vado 82-56, Pall. Varese-Campus Piemonte 101-99, Cantù-Grantorino 69-63.

Classifica girone 1 Under19 Eccellenza

Real Mutua Torino, Cantù, Varese Academy, Borgomanero, Crocetta Torino, Pall. Varese 2; My Basket Genova, GranTorino, Derthona, Vado, Campus Piemonte 0.

Il programma del 2° turno girone 1 Under19 Eccellenza

Lunedì 9 ottobre ore 20.30 Campus Piemonte-Cantù, GranTorino-Pall. Varese, Derthona-Reale Mutua Torino, martedì 10 Varese Academy-Borgomanero. Vado-Desio, My Basket Genova-Crocetta Torino.