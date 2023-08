Progetto Giovani Cantù: in casa del club brianzolo si è già aperta la nuova stagione.

Progetto Giovani Cantù: definiti tutti gli staff tecnici 2023/24 delle squadre del PGC

Già si suda e si corre in casa del Progetto Giovani Cantù dove sono stati definiti gli staff di tutte e sette le squadre che parteciperanno ai principali campionati 2023/24. A guidare dall'alto il settore giovanile del PGC è stato confermato in veste di responsabile tecnico Sergio Borghi mentre nello staff tecnico ci sono stati alcuni cambiamenti e l'ingresso prestigioso di un allenatore di grande esperienza come Guido Saibene.

Questo lo staff tecnico del PGC 2023/24

UNDER 19 ECCELLENZA e SERIE C

Quest'anno sarà il super gruppo dei 2005 e 2006 ha giocare il doppio campionato serie C e Under19 Eccellenza sotto la guida dell'head coach Guido Saibene che sarà assistito da Matteo Bonassi e Alex Acker.

UNDER 17 ECCELLENZA

Sarà il gruppo delle annata 2007 2008 a formare la squadra Under17 Eccellenza guidata dall'head coach Mattia Costacurta, che sarà assistito da Alessio Crespi e Fulvio Roncoroni.

UNDER 15 ECCELLENZA

Il gruppo 2009 formerà la squadra Under15 Eccellenza che sarà guidata da coach Guido Saibene assistito da Matteo Alberio e Pietro Cipolletta.

UNDER 15 REGIONALE

La squadra Under 15 Regionale dei 2009 anche quest’anno sarà guidata da coach Andrea Rumi.

UNDER 14 ELITE

Il gruppo 2010 formerà la squadra Under14 Elite del PGC che sarà guidata in panchina in veste di head coach dal confermatissimo Matteo Bonassi, che sarà assistito da Giovanni Pozzoli e e Alex Acker.

UNDER 13 ELITE

I piccoli 2011 che formeranno la squadra Under13 Elite del PGC saranno guidati dall'head coach Matteo Alberio assistito da Pietro Cipolletta.