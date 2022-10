Progetto Giovani Cantù: è iniziato il campionato regionale Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù: partenza lanciata del PGC che travolge all'esordio il Gallarate

Partenza lanciata nel campionato regionale Elite per la squadra Under14 del Progetto Giovani Cantù. All'esordio stagionale nel girone B la squadra canturina diretta da coach Matteo Alberio si è imposta largamente in casa contro il Gallarate per 107-42 con tutti i giocatori schierati a segno. Prossimo impegno di campionato è in programma sabato 15 ottobre alle ore 15.30 Bernareggio PGC Cantù.

Il tabellino di PGC CANTÙ - BASKETBALL GALLARATE 107-42

Parziali: 21-17, 50-28, 78-38.